鑑於爬抹茶山遊客人數倍增，衍生出許多環境衛生問題，位於抹茶山下的礁溪老爺酒店推出《無痕山林．抹茶山之旅》住房專案，號召住客攻頂，更化身環保小尖兵，邀請住客一起捲起袖子撿垃圾，響應環保。礁溪老爺酒店並認養抹茶山，並率先舉辦兩場自發性抹茶山淨山活動，讓攻頂抹茶山不僅是好吃又好玩的休閒運動，更兼具守護環境的社會責任。

為擴大抹茶山淨山能量，礁溪老爺酒店今年除號召房客參與外，更邀集非房客一同響應無痕山林運動，推出《無痕山林．抹茶山之旅》一日遊體驗。一日遊體驗包括「抹茶山淨山之旅」每人1,200元、「抹茶山淨山戶外饗湯遊」，攻頂後可享野天戶外活泉風呂一次，每人2,200元，及「抹茶山淨山美人饗湯遊」，攻頂後可至洞天風呂泡美人湯一次，每人2,400元，即日起至6/30(四)止，每週一至週四出發，登頂飽覽抹茶山迷人風采，下山就能直接泡湯舒緩、慰勞淨山的辛勞。

想感受蘭陽平原夜景的魅力，即日起至6/30(四)止，《無痕山林．抹茶山之旅》住房專案平日雙人一泊一食8,100元起，除了享每人500元「抹茶山淨山之旅」優惠價外，入住再贈療癒系「黑豆抹茶山磅蛋糕」與「抹茶拿鐵」點心組合。

(工商 )