女老師拒盤查控警執法過當 警公布密錄器反擊：你罵我蠢！

一名擔任非洲鼓老師的詹姓女子22日上午自中壢火車站步出時，遭到警察以「行跡可疑」攔檢，她認為原因不明拒絕，卻因妨害公務而被帶回警局扣押9小時。對此，律師葉鈞指出，詹姓女子明顯不符合被盤查的構成要件，警方卻違法盤查，甚至妨害自由。

據了解，詹姓女子23日凌晨於個人臉書上寫下「失去自由的9個小時」1884字長文，還原過去9小時所經歷的一切。詹女說，22日上午她自台中乘坐火車至中壢火車站下車，在前往排練室的過程中遭到警方盤查，隨後因她拒絕而強行被警方上銬帶回並在拘留室中待了9小時，直至當日晚間6時，檢方認為她並無罪嫌，詹女才獲釋，重獲自由。

對此，中壢分局則反擊，該處近來列為治安要點、加強巡邏地區。當時員警騎乘警用機車，穿著制服巡邏，發現陌生臉孔，以委婉的態度依照警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，民眾只需配合提供資料，不要1分鐘即可完成，該名女子卻要警方陪同到其工作場所，顯不合常理。中壢分局強調，在查證的過程中，該名女子不但不配合，還以言詞辱罵執勤員警「蠢」，經多次勸導無效後，才依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，律師葉鈞指出，根據警察職權行使法第6條規定，縱使為執法人員，也不能無故盤查；葉鈞說明，此次警方的盤查並不合理，詹女拒絕並無不妥，痛批警察不僅先違法盤查，隨後又違反比例原則，強行扣押民眾9小時，已經妨害自由。

至於中壢分局所言「該處列為治安要點，才加強巡邏」，葉鈞則不以為然，直指每個地方都在上演治安事件，難道所有民眾都該無故被懷疑並且接受警方進行身分盤查？葉鈞說，「那民眾人權何在？」

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(中時新聞網)