隨著10年期美債殖利率回檔至1.6%以下，美股近月屢創新高，但也有許多專家警告，美股泡沫化的疑慮愈發增加，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）指出，美股不會在幾個月內暴跌，並建議投資人應該多聽美國股神巴菲特（Warren Buffett）的建議，不要試圖去猜測市場走勢。

據《Bbusinessinsider》報導，戴蒙預測，美國經濟持續成長，將受到消費者過去1年所儲蓄的2兆美元資金、低家庭債務水平，推動整個美國消費市場強勁成長，加上美國疫情逐步消退的情況下，就算沒有拜登政府所推動的1.9兆美元經濟刺激法案(包括給美國民眾的1400美元補貼)以及2.3兆美元的大基建計畫，美國前景相當樂觀。

不過，戴蒙也警告，若美國疫情復燃，以上經濟預測都另當別論。

戴蒙同時指出，美國經濟將迎來一段很長的經濟繁榮期，這也會證明目前的股價是合理的。戴蒙認為，市場是不可預測的，某一些資產處在泡沫化的狀況，通膨率的確可能陡升，美國聯準會也可能比預期更快給美國經濟降溫，如果這些事情都發生，就代表目前的股價水位有點高。

戴蒙表示，別試圖去預測股市高低點，認為投資是一件長期的事情，若執意執行，將會成為一個失敗的遊戲，他從來沒看過任何人勝出。戴蒙指出，巴菲特這時候會說「這不是投資的方式」，去專注以合理價格買進有優異表現的企業股票，而不是去預測市場走向。

(中時新聞網)