台南市歸仁區擁沙崙智慧綠能科學城如火如荼發展中，高鐵車站旁的大台南會展中心，斥資20億元打造兼顧永續環保的綠智慧建築，預計6月底完工，目前施作進度達82％，台南市長黃偉哲強調，近2年來，陸續投入地方建設逾43億元，沙崙智慧綠能科學城未來願景值得期待。

黃偉哲今天下午參訪即將成為南台灣最新最大的會展場地「大台南會展中心」視察，由歸仁區長魏文貴簡報近年區政成果。黃偉哲表示，未來將結合文化觀光資源、在地產業及綠能科技產業，南市府及區公所將一起持續努力完善地方建設，讓歸仁成為多元創新的優質生活聚落，全力做好基礎建設。

歸仁區長魏文貴表示，歸仁近2年建設投入總經費逾43億元，包括道路工程斥資15.3億元，興建高鐵站銜接南154線連絡道、歸仁十三路延伸至關廟等完善區域交通網絡；還有預計今年中下旬完工的0.45公頃「公兒六特色公園」，不僅是南關線第一座特色公園，更將成為科學城裡的野趣生態遊戲場。

黃偉哲表示，目前高鐵特定區周邊除了沙崙智慧綠能的研究機構，還有會展中心、三井outlet、K12學校，都是各界民代全力支持、協助所促成，歸仁可望躍為台南發展明日之星。他也提到，經濟部於沙崙設置開發基地，市府則要在附近港墘闢建園區提供相關工廠進駐，讓綠能研究可與產業界連結。

南市府指出，中央地方攜手全力打造的沙崙智慧綠能科學城，創下全國唯一聚集國內三大研究機構「中研院」、「國研院」和「工研院」的紀錄，多項重大建設，如綠能科技示範場域、台灣智駕測試實驗室、三井OUTLET、台糖智慧綠能循環住宅等已陸續開發興建，將成為驅動台灣新世代智慧綠能產業的重要聚落，更是台南建設亮點中的亮點。

(中時 )