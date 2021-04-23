吳東諺參與演出《神將少女八家將》。（華視提供）

吳東諺最近在高雄內門拍攝華視、公視台語台劇集《神將少女八家將》，劇中與人妻王丁筑有親密吻戲，吳東諺23日受訪時透露，「老婆坐月子時，我在跟別人拍吻戲！自己覺得心裡怪怪的，不能陪老婆就算了，還在這裡親別人的老婆。是沒到愧疚程度，因為演員就是要專業。有先報備但還是要好好安撫，畢竟她坐月子比隔離還難受，時間長一倍，每天還只能躺在那裡，老公卻跟別人接吻」。

他坦言拍完吻戲，白家綺有逼問他「親了幾次」、「有沒有NG」、「你是不是想多親幾次」，他必須「解釋比較詳細」。張勛傑則誇吳：「他很乖啦！一沒戲就回到老婆身邊，像我單身就爽爽的啊！」

當王丁筑被問親人家老公是什麼感覺，吳東諺先笑回：「我也是親人家老婆！」王丁筑說：「沒什麼太特別感覺，我們算默契滿好的，但真的沒有感覺啦！我也有跟老公先報備。」

媒體23日南下劇組探班採訪，剛好吳東諺正準備送帶著兒子「斗宅」來高雄探班三天兩夜的白家綺去搭高鐵。吳東諺說，老婆巧合在該劇開拍第一天生下女兒「小朵拉」，坐完月子後，21日跟他一起南下。同劇演員透露，白家綺來這三天起了很大的作用，因為她為大家禱告，且她禱告的力量很強，幫大家釋放了很多拍戲壓力。

(中時 )