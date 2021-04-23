台東縣池上鄉青農魏瑞廷號召企業共同捐贈1年閱讀繪本書籍給台東縣池上鄉大坡國小。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東池上青農魏瑞廷關懷家鄉教育發展，號召企業在世界閱讀日「培養閱讀能力，用繪本陪孩子度過每一天」豐富偏鄉學校孩童的學習資源，魏瑞廷與夥伴們善盡社會責任，期望拋磚引玉喚起各界關心偏遠地區教育資源不足問題，幫助偏鄉孩子用教育翻轉人生，拉近城鄉間距離。

近年以區塊鏈科技結合台東農業，逐漸打開知名度的魏瑞廷，經常以自身豐富的農業知識協助在地農民外，更多時間是在公益慈善場合看到他與夥伴們身影，他不僅為地方弱勢奔波找尋資源，同時更重視偏鄉孩童學習教育以及品德操守。

在世界閱讀日前夕，魏邀集好友奧丁丁集團執行長王俊凱及率馬企業有限公司執行長林建中共同捐贈1年分閱讀繪本書籍給台東縣池上鄉大坡國小，「用繪本陪孩子度過每一天」，透過學校老師的引導閱讀，培養良好閱讀習慣，將無形的知識轉化成智慧，所謂「知識即是力量」。魏瑞廷說，如果過去沒有那些良好的閱讀習慣，自己也無法累積深厚的農業知識與世界，更不可能實踐將台灣農業推向國際讓大家認識台灣的創舉。

王俊凱表示，為社會盡一份心力始終都是奧丁丁的企業理念，「想像力很重要，閱讀可以幫助想像力，人類因為想像力而進步，現在的孩子們長大後，未來面對的將不再是電腦世代，而是量子世代，所以奧丁丁除了捐贈經費供老師採購給孩子們的課外讀物，這次也特別帶了量子物理及科學類相關的讀物，希望孩子們能提前接觸相關知識，瞭解世界同時培養想像未來的能力。

另外，長期協助原鄉產業的林建中說，閱讀為弱勢學生脫離貧窮的唯一希望，能參與這次世界閱讀日，偏遠學校贈書活動，除為社會盡一份心力外，更呼籲各界關懷文化資源不利地區的教育落差，鼓勵孩子用閱讀強化各項能力，幫助他們翻轉人生。

大坡國小校長林素慧感謝魏瑞廷的協助將資源帶入校園，由於該校學童人數不多，教育資源有限，這次的企業資源挹注，能一次購足各式具啟發性的繪本，不僅讓小朋友們與國際接軌，開心歡樂度過世界閱讀日外，更深刻瞭解閱讀的重要性，特別是兩個企業的創辦人與執行長都親自上陣陪著孩子閱讀，成為孩子的好榜樣。

(中時 )