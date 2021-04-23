《神將少女八家將》主要演員楊子儀、林韋君、龍劭華、陳瓊美、張勛傑。（華視提供）

《神將少女八家將》主要演員楊子儀、林韋君、龍劭華、陳瓊美、張勛傑。（華視提供）

《神將少女八家將》主要演員楊子儀、林韋君。（華視提供）

楊子儀、林韋君在《神將少女八家將》經常對立吵架。（華視提供）

龍劭華、林韋君飾演父女。（華視提供）

《神將少女八家將》劇組為製作人黎竹平慶生。（華視提供）

林韋君在高雄內門拍戲覺得生活愜意自在。（華視提供）

正在高雄內門拍攝的華視、公視台語台劇集《神將少女八家將》23日開放媒體探班，劇組3月初開拍至今都在當地long stay，男女演員們長期工作、同居在一起卻似乎激不起愛情火花，曾是演藝圈發電機的女主角的林韋君，更是桃花全斷光，她說雖然大家住同一棟，但她因為每天戲都很多，休息時就待在房間看劇看書，很難跟大家串門子，且沒戲的人像楊子儀就往台北跑，「所以啥都沒有！就這樣了！我只能運動發洩多餘的精力！」楊子儀也說沒有豔遇，因為「有危險就要閃」。

林韋君說，她劇中只有每天跟楊子儀大眼瞪小眼、一直吵架，遇到張勛傑時，雖然互有情愫，但兩人都在聊藝陣文化，所以親密戲「都給年輕人去弄了」。真的得空時候，身為瑜伽老師的她，會直接在會館門口鋪起墊子做瑜伽，也會在下塌的紫竹寺至善會館附近跑步，曬黑一圈的她因為想曬均勻一點，所以上身只穿運動Bra，「經過廟門口時還要加速，就怕嚇到人」。她形容在內門拍戲生活很舒服、是很愜意的地方，有種邊度假邊工作的感覺，因為沒太多地方可以去，反而能回歸跟自己相處。

升格演吳東諺爸爸的張勛傑，除了常開玩笑說想加入八家將女團，也常與其他男演員到附近的實踐大學打籃球，沒想到女大生沒被他圈粉成功，反而是被年紀最長的龍劭華圈粉。飾演林韋君爸爸的龍劭華，被問在南部拍戲有沒有豔遇？笑說沒有，但有次遇到一群實踐大學的女同學來紫竹寺拜拜，順便找他合照，過一陣子他去旗山買麵包，又遇到女大生們對他說「你忘了我們！」她們拿出照片給他看，他才想起，又二度拍照。被虧原來豔遇對象竟是一群女大生，他害羞大笑：「年紀很小，不敢啦！」

《神將少女八家將》今邀請高雄市文化局長王文翠、市議會議長曾麗燕、劇組工作人員、振宗藝術團團長方宗寅等在地協拍人員，與演員龍劭華、陳瓊美、林韋君、張勛傑、楊子儀、吳東諺、王丁筑、林宜禾、孫綻、許鈞鈞、林道遠等人一同品嚐高雄內門在地的辦桌菜。華視總經理莊豐嘉特地準備加菜金慰勞劇組，他表示，「希望華視的戲劇能和地方文化都有連結，像是 《俗女養成記》連結台南後壁，《神將少女八家將》就是連結高雄內門，整部戲融合了振宗藝術團的女子八家將、總舖師的辦桌文化，希望戲好也能帶動地方文化創生」。

面對山珍海味辦桌美食，從開鏡當天就開始吃「開機素」要吃到殺青日的林韋君，和已吃素4年楊子儀，只能品嚐素菜。楊子儀日前還號召朋友的3台素食餐車開到拍戲現場為龍劭華慶生，料理素食美食給大家吃，讓同樣吃素、每天大多只能吃超商食物的林韋君直說：「拍戲吃素能選擇的餐點真的不多，感謝子儀帶來素食餐車，完全療癒到我拍戲忙碌和飲食乏味的心情。」

活動中也正式曝光了劇中的主場景之一 「 陣宗家將館」 ，是龍劭華在劇中所主持的家將館，在這場景有許多和劇中的女兒林韋君，與徒弟楊子儀的精采對手戲。「 陣宗家將館」的場景由劇組美術從整地開始，耗時三個月一手搭建而成，展現劇組的用心，活動當日亦是製作人黎竹平的生日，華視也特別送上了驚喜生日蛋糕，在「陣宗家將館」前和演員們一起為製作人慶生，也同時祈願後續拍攝順利平安。

《神將少女八家將》由資深製作人黎竹平負責製作，連春利、余威德執導，集結實力派與新生代演員包括龍劭華、陳瓊美、林韋君、張勛傑、楊子儀、許鈞鈞、吳東諺、王丁筑、林宜禾、孫綻、林道遠、歐昱彤、林映彤、高子羚、湯依宸、林函儀、謝咏君等。《神將少女八家將》改編高雄內門女子八家將的故事，敘述女主角挑戰禁忌成立女子八家將，從不被認同到成為台灣之光，融合台灣八家將、宋江陣的文化傳承與創新，每集節目60分鐘共有10集，預計將於2021年底推出。

(中時 )