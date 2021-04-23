中台灣規模最大的「台中國際旅展」，因疫情停辦1年之後，今（23）日起至4/26於台中國際展覽館如期開展！今年以「偽出國-發現新台灣」為策展重點，規劃200多個攤位、邀集150家旅遊業者共襄盛舉，業者無不卯足全力促銷，如飯店住宿券最低下殺2.6折起、人氣餐券5.6折起，昇恆昌免稅店也首度進駐展場，祭出國際精品5折起吸客。預估開展首日湧入近3萬人潮，買氣與人氣強強滾！

主辦單位-台中世貿中心副總經理洪玉玲表示，因疫情無法出國，過去專攻國外旅遊的業者，紛紛開發本島套裝行程與知性之旅，試圖做到轉單與轉型。

今年包括吉帝、興國、聯翔、暢遊、長汎、雪碧、趴趴走玩家、探索、星斗雲、御風、鄉村、壹品、幸福福爾摩沙、上正、冠淳、飛魚假期、大東、俊鑫、熊麻吉、唯一、台灣觀巴、桃園旅行公會等20多家旅行業者參展，主打主題式旅遊，尤以澎湖、小琉球、金門、馬祖等離島旅遊行程最夯。如探索旅行社推出小琉球兩天一夜4人同行、每人1,900元起，現金付款再送浮潛。

此外，包括凱撒大飯店、夏都酒店、涵碧樓、富野集團、娜路彎大酒店、理想大地渡假飯店、墾丁福華渡假飯店、泰安觀止、桂田酒店集團、米堤飯店、綺麗飯店、浮樂德連鎖、享沐時光莊園渡假酒店、美侖大飯店、趣淘漫旅、澎澄飯店、傑仕堡商旅、安通溫泉、華山觀止、小鹿文娛等飯店集團，在台中旅展促銷「聯合住宿券套票」搶攻暑假國旅商機。

如娜路彎集團連鎖飯店，台中旅展祭出雙人房聯合住宿券每張1,600元（含早餐），買10張再送1張；義大天悅飯店「天悅義起遊住宿券（含住宿及早餐）」，限時下殺每房2,999元；日月潭涵碧樓酒店湖景套房，雙人單房兩天一夜（含早餐）17,600元，雙人午餐通用券1,800元、東方餐廳平日單人下午茶券799元、東方餐廳平日雙人下午茶券1,500元。

台中旅展每年規劃的「台中五星級餐券秒殺區」是一大亮點，也成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事。今年有林酒店、金典酒店、新天地、僑園飯店、清新溫泉酒店、兆品台中、日光溫泉、星享道酒店、水相餐廳、紅巢燒肉工房、神木餐廳等近20家飯店與餐飲業者參展，餐券最低下殺5.6折，搶攻即將到來的母親節聚餐商機。

其中，星享道酒店旗下的星饗道百匯自助餐廳，平日午餐券一套10張5,500元，再送時下最夯、市價近2,000元的「深層肌肉按摩槍」，用餐還能送媽咪好禮，換算起來每人不用400元；5/1起，夏季狂歡美食節新登場，除了每日火焰豬腳秀之外，還有七國啤酒無限暢飲、鮭魚生魚片吃到飽等。

清新溫泉酒店則主打館內三家餐廳（天地一家、新采自助百匯、美井日本料理）超值通用券5張3,000元，新采自助百匯平日下午茶餐券，每張原價506元、旅展均價390元，各式票券皆有滿1萬元滿額禮活動；新天地則推出台中3家餐廳聯合餐券，平日午餐券旅展價每張650元起、約85折優惠。

此外，國內渡假村與主題樂園為搶攻暑假親子商機，包括義大世界、小人國、大板根、小叮噹、溪頭等都在台中旅展強力促銷、紛紛釋出年度最大優惠案吸客。

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