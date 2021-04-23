揚明光（3504）召開董事會，通過2021年第一季合併財報，第一季合併營收約10.35億元，營業毛利1.41億元，營業損失3,428萬元，稅後淨損3,292萬元，其中歸屬母公司業主之淨損為3,251萬元，稅後基本每股虧損0.28元。

展望第二季，智能家居鏡頭與3D列印市場需求樂觀，出貨可望持續增加。車用鏡頭因客戶數位頭燈車型將在第三季量產，預估第二季出貨情形將較第一季有顯著增加。微投光機市場需求不錯，然主要晶片供應短缺，預估出貨較第一季持平或增加。

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