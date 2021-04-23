以色列占領的耶路撒冷東區連夜爆發衝突，醫療人員和警方今天說，有100多名巴勒斯坦人和20名以色列警察受傷，警方禁止在特定地點集會及網上年輕人遇襲影片使得緊張升溫。

法新社報導，以色列極右派團體勒哈瓦（Lehava）昨晚在城牆包圍的耶路撒冷舊城區內遊行，抗議反猶太人暴力，有數百人參加。途中遊行民眾騷擾巴勒斯坦人，並高呼「阿拉伯人去死」。遊行結束後，在舊城區出入口外面爆發了肢體衝突。

自從伊斯蘭齋戒月13日開始以來，這個地點到了夜晚經常會出現騷動。巴勒斯坦人抱怨，警方不准他們進入舊城區城牆四週的徒步區，而這是巴人齋月期間白天禁食結束後的熱門聚會地點。

此外，近日網路上流傳一連串影片，顯示阿拉伯年輕人攻擊極端正統派猶太人，猶太極端主義分子夜晚也在街頭霸凌阿拉伯人，演變為雙方衝突，使耶城緊張情勢高漲。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）今天表示，現已治療至少105名傷者，其中約有20人送到了醫院。

以色列警方則說，有20名員警在衝突中受傷，其中3人送進了醫院。根據警方說法，昨夜有數百名鬧事者以暴力擾亂秩序，包括對駐守在舊城區附近的警力投擲石塊和物品。

社群媒體上流傳的影片並顯示，今天凌晨有巴勒斯坦人攻擊極端正統派猶太人。以色列警方表示，連夜有50多人被捕。

(中央社)