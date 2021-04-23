台中市議員李中23日抨擊市府台灣智慧營運塔目前先興建再進行OT，即由政府投資興建完成，委由民間機構營運，營運期滿，營運權歸還政府，根本浪費公帑，花大錢蓋辦辦公大樓，不如恢復台灣塔地標建築，市府表示，正多方評估重新定位，打造符合民眾需求的建築。

李中昨日在市議詢表示，規畫在水湳經貿園區的台灣塔，當年興建目的，結合城市產業、文化與觀光，台中市需要利用醒目的地標，吸引國內外的業者與觀光客前來，不是美其名蓋一座「智慧營運塔」，卻連基本5G基礎設施都沒有。

他強調，台中市到處都有辦公大樓，市政府如果沒有能力經營管理台灣智慧營運塔，還要花76億元蓋一棟辦公大樓再OT出租，對市府沒幫助，建議像台北101大樓，直接設定地上權，用BOT方式，讓廠商來幫台中市蓋地標建築。

李中說，由廠商興建台灣智慧營運塔，不用出錢還可以使用或收租，如果蓋102層樓，比台北101高，「那就委屈一點叫台中102大樓」。

台中市住宅發展工程處表示，市長盧秀燕汲取前市長胡志強、林佳龍政策優點，納入地標精神及經濟效益，兼顧地方發展潛力，目標打造符合民眾需求的「台灣智慧營運塔」，包括政府辦理、OT經營策略或BOT廠商協助興建皆是研議方案。

市府將邀集知名數位產業團隊、中部相關工商產業共同研商未來定位，由經發局爭取經費辦理可行性評估及先期規畫，完成定位規畫後將接續編列經費，由都發局辦理設計興建，打造符合民眾需求具內涵的地標性建築。

(中時 )