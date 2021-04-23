五月起國中會考、律師特考登場，七、八月更是各式公職考試高峰，今年高普考報考人數更比去年多了九千多人，中華電信搶攻補教商機，23日宣布MOD為成立「家有名師」學習大平台。

中華電信表示，MOD「家有名師」學習大平台，分別針對兒童、學生、成年人三大族群，邀請陣容堅強的師資團隊進駐，提供各類型學習服務，打造居家學習大平台。

包括針對高中學生，邀請全台知名高中補教名師洪良數學、王宇化學、柳吟國文及好課多專業師資團隊進駐，中華電信強調，讓學生在家學習也能有和上補習班一樣。洪良表示，他擅長讓複雜的數學觀念變得容易理解，學生只要立定志向、付諸行動，就能有效率學習、達成目標。

另外，以線上教育為終生志業的好課多創辦人江承勳，將在MOD提供一系列法律課程，江承勳表示，律師、司法特考等公職證照考試最艱難的就是法律類科，民事法、刑事法、公法、商法等課程，目前都在MOD傾囊相授。

針對兒童，MOD則與教育教養品牌「親子天下」合作推出親子教養課程，也與貝登堡教育合作，配合近年來熱門的STEAM課程風潮，採用美國BSCS 的5E學習模式，提昇孩子學習成效。

為幫助成年人在職進修，MOD則引進聯成電腦的電腦課程，室內設計AutoCAD、現今最夯程式語言Python，鼓勵成年人增進電腦專長，創造斜槓人生。

近期MOD也將上架各類財經課程，提供上班族藉由學習投資自己，追求財富自由。

中華電信強調，4月進入各項考試的衝刺期，針對最後衝刺，MOD開設短期課程，提供包括考前重點整理、總複習等課程。

(工商 )