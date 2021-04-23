國際原物料在預期景氣復甦下，包括煤、鐵礦砂、銅、鋁、鎳等近一年來無不大漲；石油也從去年一度負油價回升至目前六二美元之上，帶動塑化及橡膠原料價格上漲，尤其疫情演變至各國塞港已半年無解，貨櫃及散裝價格大漲，中上游原物料跟進，演變成下游乃至終端產品也跟著上漲，通膨似乎有點蠢蠢欲動，相關個股因產品漲價及庫存潛在利潤，獲利漲勢未歇。

這次原物料價格走勢相當戲劇化，自去年元月底新冠疫情爆發，封城鎖國不斷，造成原物料價格崩跌，最具代表性的就是油價，一度出現負四○美元油價，在史上首見。也使得市場充滿悲觀氛圍，銅價跌至四千美元以下／噸，鎳、鐵礦砂、ＰＶＣ、ＡＢＳ、ＰＰ、ＰＥ等五大泛用樹脂全面大跌。但是戲劇性逆轉出現在下半年，尤其是海運貨櫃，在遠距辦公、教學等疫情受惠產業興起，海運貨櫃轉而需求大增，但是各國疫情隔離又使得港口貨櫃無人操作或內陸運輸大滅，演變成塞港，但終端需求旺盛，海上跑船減少，貨櫃出不去，運價一日三市，所以在最先受惠的電子及其他終端產品後，航運股也因為運價出現近三○多年來需求最旺盛，航運貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等營收率先大跳升；以長榮為例，近半年來只有一個月營收未創歷史新高；陽明則是月月創歷史新高；萬海則有四個月創新高。

航運股成傳產指標

重點是漲幅大太被迫公布獲利後，數字更是驚人，以陽明來說，去年前三季ＥＰＳ為○．五八元，但是第四季暴增至三．二元，全年為四．五一元。尤有甚者，該公司今年元月營收二○四．四億元，單月稅後純益七四．八億元，ＥＰＳ二．三二元。去年第四季不過獲利一○一．二六億元，但是現在一個月就可達前季七成水準，以二、三月營收持續創高，那麼第一季ＥＰＳ將超過七．五元，上半年挑戰十五元，即便是運價下半年有變，但在業者將換長約下，鎖定獲利那麼今年很有機會賺超過六、七百億元，折合ＥＰＳ超過二○元以上；長榮亦同，法人甚至將目標價調升至一○一元以上。值此近四○年最好景氣下，股價反應ＰＥ，雖累計漲幅近十倍，但若航運股這樣低ＰＥ股不能再向上挺升，那麼對股市比價不利，所以說航運股是指標。

其次就是鋼鐵股，上期本刊推出鋼鐵庫存相關表，高庫存者潛在獲利大，加上中鋼大幅調高盤價及美國大基建，中長期看好，詳見後文分析。

二線塑化股獲利躍升

另外，電線電纜股主要庫存是銅，銅價高漲，對擁有較高庫存的華城、大山、華新、大亞有利；觀察去年第四季各公司ＥＰＳ，以及第一季季增營收出現雙位數成長公司，以華榮、第一銅最高，顯示景氣的確對公司獲利有所貢獻。上期本刊提及的華榮，被迫公布二月份單月ＥＰＳ達一．八元，去年ＥＰＳ也不過○．五元，如今一個月獲利已經大幅超過去年，雖說是受惠處理股票，但三月份還有處分入帳，也就是說第一季ＥＰＳ至少超過二元以上。另外，該公司持有第一銅近四成股權，第一銅股價今年已上漲七五％，潛在獲利可觀，全年ＥＰＳ上看三元以上。當然在股價大漲以後，最保守可注意就是台灣最大不鏽鋼廠華新，目前股價還低於淨值二六．一八元，去年ＥＰＳ二．○七元，今年將不低於此數字，可攻可守。

其實除鋼鐵及電線電纜股外，這次塑化股尤其是二線的台聚集團股價表現最強，包括華夏、台聚、台達化、亞聚，這四家公司去年第四季ＥＰＳ都交出占全年獲利超過四至六成以上成績。台聚在二○○○年以前將台達化、亞聚、華夏整個吃下來，建立上市僅次台塑的大石化集團，而今年ＡＢＳ、ＰＶＣ、ＬＤＰＥ、ＥＶＡ等國際價格不是創近五年、就是創近二○年最高，但上游產品乙烯等並未創高，以至於利差擴大。去年台達化率先發難，過去ＥＰＳ不到一元公司，去年竟然出現每股賺五．五八元大好成績，股價最先登上四○元；今年則是台聚及亞聚大漲，台聚公布二月ＥＰＳ達○．三二元，首季加計轉投資收益ＥＰＳ可望挑戰一．二元，而獲利僅次於台達化就是華夏，在美國基建中，對ＰＶＣ管的需求一定好，去年第四季ＥＰＳ一．八元，已超過台塑四寶四家公司，第一季營收季增八．四％，ＥＰＳ有機會挑戰二元以上，全年超過六元不難，股價不到四五元，還有上漲機會。另外，一向有固定業外收益的國喬，去年第四季ＥＰＳ二．一三元，全年高達四．四三元，股價剛登上三○元，也算是較低者。而在中國具有ＰＶＣ六○萬噸產能及超過百萬噸ＤＯＰ產能的聯成，去年第四季ＥＰＳ○．九五元，是歷史新高，第一季營收持續增加，看來單季有機會挑戰一元以上，股價不算貴。油價彈升重回六二美元，塑化第二季營運維持在高檔，第二季各公司業績還是會很好。（全文未完）

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先探投資週刊2140期

(中時新聞網)