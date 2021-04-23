21歲正值青春年華，美好的人生卻就此結束，1994年10月，一名就讀北京清華大學化學系的女學生朱令，身體開始出現奇怪中毒現象，且病情急轉直下，12月8日她的頭髮開始脫落，幾天內幾乎掉光，一直到隔年確診「鉈中毒」，朱令不僅大腦還有雙腿萎縮，智力僅剩7歲，至今仍需別人照料。

清華女大生遭室友下毒 雙腿萎縮、智力退化僅剩7歲(圖片取自微博)

出生於1973年11月24日的朱令，全家人都是高知識分子，1992年朱令考進清華大學化學系，不僅學業成績優秀，朱令從小就學習鋼琴、古琴，相當多才多藝。1994年10月，朱令眼睛兩次發生暫時性失明、以及視力模糊，但檢查不出病因；1994年11月24日，朱令開始出現中毒症狀，像是胃部不適、吃不下飯、頭髮脫落，不過仍舊不知道病因，朱令住院一個月，中毒情況緩解後，便出院休養。

1995年2月27日，才剛結束寒假，回學校上課的朱令，雙腿開始出現劇烈疼痛，3月6日，朱令的病情惡化，雙腿的劇痛逐漸蔓延到腰部，當時一名神經內科教授，認為朱令病況很像「鉈鹽中毒」，但礙於檢測條件，遲遲無法進行鉈中毒檢測。後來朱令陷入昏迷長達5個月，僅靠呼吸機維持生命。

2013年5月，清華大學鉈中毒案受害人朱令的父親吳承之在家中接受採訪。他說，夫妻倆為朱令的未來設想的夢是：爭取到「朱令案」信息公開、做手術恢復身體、康復鍛煉，過上相對高質量的生活。(圖片取自/中新社)

直到朱令高中同學透過網路發出求救信，經過世界各地專家診斷，確認是鉈中毒，隨即進行解毒治療，不過朱令昏迷太久、中毒過深，中樞神經遭受嚴重破壞，醒來後記憶力嚴重衰退，智力也停留在7、8歲。朱令中毒事件，引起社會關注，警方馬上展開調查，根據清華大學報告，朱令在校內並沒接觸任何有毒試劑，也沒有罕見元素「鉈」，多次檢查縮小範圍，找到朱令的室友孫維，也是唯一可能接觸到「鉈」元素的學生，孫維某次幫教授做實驗，曾經接觸過鉈溶液。

據悉，當年與朱令是室友的孫維，疑似因為學業、術科等各方面都輸給朱令，心生忌妒，因此對朱令下毒，當時警方僅對孫維進行一次訊問，最後也因為罪證不足釋放。1997年孫維從清華大學畢業，只拿到畢業證書，並沒獲得學位證書，事後孫維不斷述說自己是清白的，2005年底，孫維發布「孫維聲明」，內容駁斥朱令鉈中毒案件引發的謠言，但並沒有任何證據支持自己的說詞。

2013年9月26日，一名網友在微博公開「一封奇怪的來信」，表示同年6月，朱令家人收到一封來自美國洛杉磯的信件，署名「冬冬」的作者在信中寫道，朱令是被同宿舍的室友集體下毒，因為兩年多來，朱令影響別人睡眠，室友相當崩潰，最後忍無可忍，想出下毒方法，認為朱令若是生病，便會離開學校，只是下手不小心過重，導致嚴重後果，不過至今仍無法確認信件來源，成為清華大學懸案。

(中時新聞網)