范瑞君（左起）在舞台劇《Space Boy》飾演一個慢飛天使的媽媽。（羅永銘攝）

夏于喬在舞台劇《Space Boy》角色情緒都很重。（羅永銘攝）

夏于喬在故事工廠舞台劇《Space Boy》星空男孩飾演范瑞君的女兒，因母親總是忙於照顧身為「慢飛天使」的哥哥呂名堯，讓她懷疑自己不被愛，只能早早離家自立生活，再次見到母親，對方已不久於人世，夏于喬坦言演出時情緒都非常重，「對我來說滿辛苦的，但還好演員很少，5人都很有默契，情感的丟接都很真實」。她透露有個入戲秘訣：「我已經把瑞君姊融合成我媽的臉！有一幕只是看著她就想掉淚！」她哽咽地說，一想到媽媽病重，瞬間就想要大哭，劇中跟范瑞君的對話就好像她跟自己媽媽在講話。

夏于喬分享與媽媽的相處，透露因為出道較早，當時媽媽一直阻饒她進演藝圈，「我以前有各種門禁，我媽擔心我學壞，會阻止我去各種朋友家玩！」她細數跟媽媽的衝突，笑喊：「很多耶！」媽媽對她期望很高，求學時期會透過激將法激勵她，卻導致她心裡越來越自卑與沒自信，進而懷疑媽媽不愛她，有次終於跟媽媽說出心聲，才化解了雙方鴻溝。她常跟媽媽說「我很想妳」、「我很愛妳」，反而很細節的東西很少溝通，需要更互相了解，這次邀請媽媽來看戲，希望看完後，彼此能更了解。

已與導演林書宇結婚的她也透露有當媽的計畫，「當媽後，才會因此去思考當媽媽後的處境」、「希望可以當媽媽，但順其自然！」她老公林書宇執導的新戲《人浮於愛》22日剛開鏡，男主角湊巧是她的前男友吳慷仁，被問夫妻間會不會分享彼此工作近況？她說林書宇的新戲是去年六月就開始籌備，她在看劇本時覺得很刺激，但是自己有沒有要演又是另外一回事，覺得跟老公合作要有非常好的時機點。

而范瑞君則坦言自己是不完美的媽媽，「我有兩個女兒，我絕對非常愛她們，但有時小孩在盧，我也抓狂了！」她認為她與小孩各自有一半的責任，女兒們會懂媽媽也是人，也會累，也因此更能體會戲中飾演的媽媽會不放心把孩子交給別人照顧，「父母親通常認為只有自己才可以全心全意照顧自己的孩子」。

(中時 )