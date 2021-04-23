【直擊演訓場】多兵種聯合 跨海裝載航渡演

大陸官媒央視軍事頻道近日報導了中共東部戰區軍事演練，主題是多兵種遠程跨海兵力投送，使用072A大型坦克登陸艦為載具，在艦載直升機與艦砲掩護下，運送新型猛士3代突擊車進行跨海兩棲作戰。在解放軍對台作戰成為國際軍事論壇議論焦點之際，中共軍方公布此一演練訊息有極明確的針對性。

《央視軍事》頻道報導稱，解放軍陸軍第72集團軍某旅近日演練多兵種遠程跨海航渡。其中以演練項目中包括猛士3代突擊車（簡稱猛士3）和MV3軍卡等3代軍車則是首次和登陸艦合體演練，展現極強的跨海兵力投送能力。

大陸《央視軍事》近日報導中共東部戰區演練多兵種遠程跨海兵力投送，使用072A大型坦克登陸艦為載具，在直升機與艦砲掩護下運送新型猛士3代突擊車進行兩棲作戰。（圖／央視視頻截圖）

中共第72集團軍近日演練遠程跨海航渡，包括猛士3代突擊車和MV3軍卡等3代軍車首次和登陸艦合體演練，展現跨海兵力投送能力。圖為MV3軍用卡車登艦。（圖／央視截圖）

報導說，在裝載階段，為了保證裝備能快速投入戰鬥，所有車輛裝備都採用「倒進正出」方式登船，過程中操作官兵必須克服船艙空間密閉狹窄、駕駛員視野受限等困難，以提高了裝卸速度。畫面中可見體型龐大、視野極差的坦克搶修車演練「倒車入庫」動作流暢，展現極好的訓練素養。離岸前所有的裝備都進行捆綁加固後，執行各種訓練項目，包括應急裝載、海上通訊、跨海投送等實戰課目，還同時開展視頻、電台、北斗的聯調聯試。

為了保證裝備能快速投入戰鬥，所有兩棲作戰車輛裝備都採用「倒進正出」方式登船與登陸。（圖／央視截圖）

報導指出，猛士3是大陸第一部3代高機動性軍用越野車，經過多年的改進發展，從基礎型平台已發展出A、B兩種平台，或稱2代與3代猛士。與之前平台相比，猛士3突擊車在動力還是防護力上都有跨越式發展，其側面能抵禦7.62毫米步槍連續射擊，大型柴油發動機使得其最高車速可達120km/h。

猛士3的獨立懸架行程大，車架和車身柔性好，加大胎面能適應路面起伏落差，可輕鬆爬越60度陡坡，並能在40度坡面駐停。該車還可搭載電台、北斗導航等資訊化裝備，並加裝重機槍、榴彈發射器等輕武器，可實現360度全向射擊。

東風特裝公司的猛士3代突擊車生產線。（圖／dfmc.com.cn）

報導表示，猛士3在2019年大陸國慶閱兵首次亮相，2020年全面列裝部隊，已成為解放軍機械化發展的重要裝備。猛士3由大陸東風特裝公司承造，目前大量生產中。

坦克登陸艦五台山艦是共軍新型坦克登陸艦，使用封閉式艦橋，也提升了艦艇的隱身性能，排水量超過5000噸，最大航速20節。艦艏設有艦砲，艦尾有直升機平台。（圖／央視截圖）

值得注意的還有此次演習中出動的坦克登陸艦五台山艦（舷號917），也是共軍新型坦克登陸艦，2016年3月7日和同屬072A型登陸艦武夷山艦、徂徠山艦一同加入解放軍東海艦隊。相比先前072型登陸艦，經過改進的072A改變其雜亂風格的艦橋，轉為封閉式，也提升了艦艇的隱身性能。其排水量超過5000噸，最大航速20節，性能設計更加貼近聯合登陸作戰的實戰需求，艦艏安裝有新型艦炮，直通甲板使坦克裝卸更快速，猛士3能直接開上艦，艦尾還有飛行甲板供直升機起降。

報導說，東部戰區在官方微信透露，近期海軍登陸艦大隊黃崗山艦、普陀山艦組成艦艇編隊近日赴某海域開展實戰化條件下編隊防禦、火炮射擊、登陸全過程等科目訓練。上述2艦都是072III型登陸艦，是登陸艦中較新型號，這次進行訓練科目包括編隊防禦、火炮射擊、艦艇拖帶、登陸全過程等。

(中時新聞網)