第一化成-KY IPO現增案4／26申報生效 20:542021/04/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，第一化成-KY（2250）申報首次辦理股票公開發行暨初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行新股案，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第1項及第58條第1項規定，預計自下周一（4月26日）起申報生效。 東協加持 中租Q1每股賺3.6元 紫色iPhone 12開放預購 電商催買氣大方公布搶便宜奇招 (工商 ) #第一化成 #IP #申報生效 #條第 #現增案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》百和、百和-KY笑看Q2 全年度樂觀以待 13:082021/04/23 財經 高雄大林蒲自救會長怒砸服務中心 04:102021/04/23 地方新聞 美旅遊警示 台灣風險升至3級「重新考慮前往」 04:102021/04/23 生活新聞 長榮航孫嘉明：貨運大賺 客運露曙光 04:102021/04/23 財經要聞 陸港觀盤－打底近尾聲 看好科技消費工業 04:102021/04/23 全球財經 聯邦投信：新台幣轉強 台股短線整理有望上攻 13:012021/04/23 財經 超越線上遊戲、健身 運輸類消費申訴去年飆高 13:082021/04/23 生活 嘉威股東會配發現金股利3.65元 今年力拚毛利率維持35-40％ 15:552021/04/23 財經 北市偽娘當街拿自慰棒猥褻 遭逮辯：我喝醉了 10:062021/04/23 社會 量販超市 陪你愛地球 04:102021/04/23 時尚消費 三星喊話 續當8K電視霸主 04:102021/04/23 時尚消費 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 張忠謀才警告！少主入獄前留招 韓媒爆：台積電搶EUV輸三星 - 財經 重押七期 興富發31億再獵地 - 財經要聞 - 工商時報 宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場 - 財經 美國封殺大陸半導體產業 「中國芯」恐成台股下一個未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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