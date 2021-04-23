證交所表示，第一化成-KY（2250）申報首次辦理股票公開發行暨初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行新股案，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第1項及第58條第1項規定，預計自下周一（4月26日）起申報生效。

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