吳念庭連六場安打

西武獅作客對戰樂天金鷲，兩隊台將吳念庭、宋家豪都有出賽，吳念庭擔任第六棒、一壘手，3支1已經連6場有安打，而宋家豪則是在一、二壘有人的危機時登板後援，順利拆彈成功，最後兩隊以2比2握手言和。

西武獅與戰績相近的樂天金鷲隊今日開始進行3連戰，兩邊分別派出髙橋光成與涌井秀章先發，而此戰兩隊的洋將都有亮眼表現，樂天4下洋砲迪克森（Brandon Dixon）日職首戰就敲出一發陽春炮，為樂天先馳得點。

6局上半西武獅愛斗觸身球上壘，隨後吳念庭犧牲觸擊成功，下一棒洋炮史潘根柏格（Corey Spangenberg）敲出中外野方向的二壘打，將比數追平1比1，這同樣也是他本季首戰。

不過下半局樂天迅速要回領先，小深田大翔補上右外野陽春炮，樂天2比1；8局上半西武獅進攻，栗山巧敲安、史潘根柏格獲得保送，隨後代打的中村剛也敲安再度追平，此安也把涌井秀章打退場，樂天換上台將宋家豪後援，一、二壘有人的危機讓代打的岡田雅利最後敲出游擊小飛球出局，順利拆彈止血，最後兩隊2比2和局作收。

吳念庭此戰3打數在第4局有1支中間方向安打，並靠著隊友安打、對手暴投上到三壘得分大門，可惜西武沒能攻下分數，吳念庭已經連續6場比賽安打，打擊率為2成83，今日沒機會與宋家豪對決，而宋家豪今日後援0.1局，只用5球就讓對手出局，目前自責分率只有1.17。

(中時 )