音樂老師遭中壢警盤查 鄭文燦說話了 20:562021/04/23 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，需由地檢署以客觀第三者綜合判斷。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詹姓女音樂老師被中壢警分局盤查引起軒然大波，桃園市新聞處長詹賀舜轉述桃園市長鄭文燦說法，強調警察與市民在法律前一律平等，有無妨害公務或是濫權盤查，鄭文燦請警察局提供地檢署完整資料，由地檢以客觀第三者綜合判斷，同事需配合檢方調查。 詹賀舜轉述鄭文燦說法，第一，警察與市民在法律前一律平等，警察局需提供資料，由地檢以客觀第三者綜合判斷。第二，警方執行勤務，務必謹守法律授權、友善堅定的原則，若遭遇民眾不配合情況，仍須清楚說明執勤內容。 台灣媳婦瑞莎培育選手 鄭文燦讚超用心 罵顧婕「過氣藝人」 張女被依誹謗罪判罰5000元 (中時 ) #盤查 #鄭文燦 #詹賀舜 #轉述 #說法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昔公然被虧放馮紹峰一人帶小孩 趙麗穎秒變臉全被拍下 11:412021/04/23 娛樂 女子怒控遭粗暴盤查 警方反擊：是妳罵我們蠢 16:072021/04/23 社會 誰是下任行政院長？民進黨這3人被點名 08:512021/04/23 政治 等紅燈沒繫安全帶遭警盤查 醉男辯：昨晚喝的 17:042021/04/23 社會 日排核廢水入海 許信良：周邊國家很難不憂慮 19:042021/04/23 政治 桃園短暫降雨難解渴 鄭文燦：還是要節水 12:382021/04/23 生活 佛洛伊德慘死膝下真相差點被掩蓋 翻案推手竟是17歲女高中生 07:012021/04/23 國際 仰德大道聲音照相 居民疾呼拆不得 04:102021/04/23 地方新聞 石門水庫下雨了 鄭文燦：終於聽見下雨的聲音 10:582021/04/23 生活 朝陽科大華語中心 外籍生學中文首選 04:102021/04/23 話題觀察 網友翻岀陳沂7年前臉書感謝PO文 雞排妹14字回應了 10:052021/04/23 娛樂 生活熱門新聞 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 報復性降水！止渴看這波 周日起連5天有雨 - 生活 AZ疫苗新增2嚴重不良反應 30多歲女多處出血 - 生活 解渴中南部水庫！華南雲雨帶周末抵達 5日雨量曝光 - 生活 7歲童被摔到腦死 柔道學長點最大關鍵：教練根本沒教這招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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