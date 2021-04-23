詹姓女音樂老師被中壢警分局盤查引起軒然大波，桃園市新聞處長詹賀舜轉述桃園市長鄭文燦說法，強調警察與市民在法律前一律平等，有無妨害公務或是濫權盤查，鄭文燦請警察局提供地檢署完整資料，由地檢以客觀第三者綜合判斷，同事需配合檢方調查。

詹賀舜轉述鄭文燦說法，第一，警察與市民在法律前一律平等，警察局需提供資料，由地檢以客觀第三者綜合判斷。第二，警方執行勤務，務必謹守法律授權、友善堅定的原則，若遭遇民眾不配合情況，仍須清楚說明執勤內容。

(中時 )