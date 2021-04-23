野柳地質公園賞海岸奇岩。（新北市綠美化環境景觀處提供）

萬里觀光公園打造萬金杜鵑基地。（新北市綠美化環境景觀處提供）

全台首創夜賞萬金杜鵑。（新北市綠美化環境景觀處提供）

春季舒爽的氣候正適合至北海岸遊玩，微涼的溫度免受炎熱的日曬，白天可以在北海岸探尋海岸奇岩、漁港秘境，訪老街風格小店；晚上可以到全新打造的「萬金杜鵑基地」美拍，體驗浪漫花海風暴。找個週末假期來北海岸一日遊，感受春日金山、萬里的風和日麗。

金山磺港漁港是以延繩釣為主的港口，登錄為文化資產的「蹦火仔」蹦火漁船保留於此，也是魚路古道「金包里大路」的起點；早期漁民就是由磺港開始，挑著漁獲，翻過山直至台北士林販售。

磺港的漁村聚落仍保有質樸風情，近年還有漁村老屋變身的「貪心咖啡館」在此開設，提供了在地海鮮美食，及現點現做的窯烤披薩，遊客可以在這紅磚老宅享受美食，感受漁村的小鎮風情。

沿著古道通往金山老街，是金山最繁榮的街區，除了數不勝數的各式美食外，還有許多結合金山在地農特產—地瓜所衍生的創意美食，其中「金山紅」的地瓜乳酪蛋糕、地瓜蒙布朗冰淇淋以及「福德生活咖啡館」的手作地瓜甜點、浮誇系氣泡飲等最受旅人們歡迎。滿足口腹之慾後，到金山的「清水農地」走走。每年夏季時，清水農地的大片蓮花田，總是吸引大批遊客目光。現在更多了熱門打卡景點─萬金杜鵑彩繪磚牆及貨櫃屋，在這裡可以利用互動塗鴉拍出有趣網美照。

離開金山前往萬里，來到知名的「野柳地質公園」。萬里的野柳地質公園，以奇岩異石享譽國際，「女王頭」更是新北市具代表性的地景。新北市農業局表示，「野柳地質公園」是新北市第一個也是目前北海岸唯一依據文資法正名的地質公園，透過文資法的規範與市政府指定，期望讓民眾重新認識野柳地質景觀的重要性，也讓野柳世界級的地質景觀獲得法律的保障。

「野柳地質公園」也在今年3至5月及9月的每週六、日上午舉辦「女王的祕密花園」遊程，需事前預約付費報名，由專人帶領導覽以前未曾開放的第三區，有興趣的朋友可至野柳地質公園官網搜尋。

傍晚時分，我們再前往萬里觀光公園，體驗浪漫唯美杜鵑花海。新北市政府在萬里觀光公園打造絕美「萬金杜鵑基地」，首創夜賞杜鵑，在百米花牆中的開放式玻璃花塢，搭配玻璃燈花球，與橫跨瑪鋉溪的灣潭橋閃閃燈光相映，展現夜間杜鵑浪漫之美。

「萬金杜鵑基地」自即日起展期至5月10日為止，歡迎大家一起來遊萬金、賞杜鵑，體驗夜間杜鵑浪漫風暴。同時，「賞花快報」粉絲頁也會配合推出相關臉書抽獎活動，也歡迎大家按讚追蹤關注「賞花快報」，才不會錯過最新訊息。

(中時 )