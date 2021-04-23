「多情百變王」張哲豪造型多變。（民視提供）

張哲豪在民視八點檔《多情城市》中，演活廢材的落難王子「潘威廉」，因角色亦正亦邪，浮誇演技也引起觀眾討論。《多情城市》播出400集，張哲豪也在劇中挑戰超過15種造型，是該劇的「百變王」，不僅造型多變連角色也多變，甚至有不少觀眾發現張哲豪在劇中常常有向港星周星馳或吳孟達致敬的橋段，讓觀眾直呼不僅是造型百變，連角色個性也百變。

「多情百變王」之稱的張哲豪，表示自己其實是最喜歡潘威廉穿長大衣的造型，因為自己身材比較高瘦，所以穿長大衣時，都會得到許多讚賞。其次喜歡的造型是劇中跟蹤傅子純去泡三溫暖，將毛巾綁在頭上，變身成狸貓忍者，除了造型搞笑以外還搭配「鬼滅之刃」的招牌動作，都讓觀眾留下深刻印象。

日前播出的潘威廉男扮女裝，也有發現張哲豪的小巧思。劇中他不只是穿女裝，他笑說連上衣也有請造型師幫他找大一點的罩杯的衣服，才能凸顯玲瓏有致的好身材。不僅如此，他還特地畫女妝上陣，他表示以前演出舞台劇，有挑戰過誇張造型，也練就一身戴假睫毛的好功夫，很高興在《多情城市》中重操舊業，把畫女妝的技巧派上用場，完妝後連導演也誇讚張哲豪真的很美，比其他女演員還撫媚。

張哲豪表示，潘威廉的角色情緒很重，但是自己都會消化成搞笑的那一面來呈現，他坦言拍戲真的會入戲，尤其情緒低落的時候，都會讓自己陷入負面的情緒，好在導演也抓住他喜感的一面，讓他朝喜感的方向去嘗試，讓悲苦的潘威廉能討喜一些。

(中時 )