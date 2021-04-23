果然這場所謂的季後賽，變成一面倒的「屠殺」！PLG季後挑戰賽23日在桃園巨蛋開打，少了兩名洋將助陣的地主桃園領航猿，慘遭台新夢想家102比63徹底屠宰，苦吞季後挑戰賽史上首敗，接下來G2將於25日下午5點續在桃園進行。

少了傑克與里德，領航猿內線弱勢一開賽就相當明顯，頻頻讓夢想家的杰倫、希克斯兩名洋將在禁區肆虐取分，開賽就打出21比4猛攻，迫使領航猿趕緊換上已有54天沒出賽的戴維斯，他也馬上靠灌籃完成三分打，終於止住球隊得分荒。

打完首節，夢想家仍以29比11大幅領先，次節換成楊敬敏、沃克兩人分別投進三分外線，帶領夢想家最多領先到25分，整個局面如同賽前預測一樣的，變成一面倒的屠殺秀，要怪也只能怪，領航猿為何洋將老會出現各式各樣的問題？

儘管因為中場活動噴乾冰，下半場開打後，整個球場仍在淡淡的霧中，卻對上半場命中率僅2成27的領航猿，以及半場命中率3成86的夢想家沒太大差別，夢想家也持續擴大領先差距，來到第4節一開始，夢想家69比40大幅領先。

來到末節，夢想家仍然不肯手軟，繼續擴大領先差距到45分之多，就算領航猿趕緊換上戴維斯，也改變不了太多場上慘敗局面，畢竟他才剛開完刀，能上場就屬奇蹟了，比賽幾乎提前進入垃圾時間，這種一面倒的慘況怎麼叫做季後賽！

(中時 )