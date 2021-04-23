台股本周震盪上揚，各類股漲跌互見，以航運類指數上漲12.38％最強勢，以其他電子類指數下跌2.84％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在17,000-17,500點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、航運股、風電股、PCB股等。

康和投顧分析指出，彙整近期兩項國際利多因素，包含：

1.美國經濟數字持續有優於預期的表現，上週初請失業補助金人數由前一週修正後的58.6萬人持續降至54.7萬人，也低於預期之61萬人；3月成屋銷售雖較前月小幅減少3.7％，但年增達12.3％，為連續第9個月出現年成長，顯示美國經濟持續往復甦方向前進。

2.歐洲央行ECB宣布最新利率決策，對於三大政策利率、前瞻指引、購債規模等皆維持不變，符合市場預期，且同步宣示在市場情勢意外緊縮風險未全數消除下，不會過早進行相關緊縮政策，如縮減購債規模等，等同宣示ECB將維持寬鬆貨幣政策方向短期內不致改變。

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