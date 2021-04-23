台中市某國小7歲黃姓學童，21日在校外上柔道課，在練習護身倒法等柔道技巧時，疑因教練與學員施予過重訓練，導致腦震盪當場嘔吐昏迷。男童舅舅察覺不對勁，隨即將男童送往醫院，因顱內嚴重出血陷入重度昏迷，宣判腦死，不過醫生表示，男童求生意志強烈，建議家屬不要放棄，或許就是在等教練一個道歉。

根據了解，男童才剛接觸柔道約2周，訓練過程中，已經出現不舒服的狀況，但教練不當一回事，還點名2名學長輪流重摔，期間男童多次求救喊「我的頭、我的腳，不要了啦！」結果教練竟威脅男童，「起來喔！不起來換我摔你」，最後還真的自己重摔男童。

4月21日晚上男童陷入昏迷，家人隨即送醫急救，男童出現抽蓄、瞳孔放大及顱內出血，情況危急，醫生立即開刀處置，不過生命跡象仍不穩定，目前還加護病房插管中，昏迷指數3分，由於顱內出血相當嚴重，救回恐怕成為植物人。

男童父親說，家人原本想放棄急救，但拔管後仍有呼吸心跳，醫生認為男童求生意志強烈，希望家屬不要放棄，而男童父親見此狀況既心疼又不捨，猜想或許兒子想等教練一個道歉，所以不願意離開。

(中時新聞網)