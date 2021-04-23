日本《每日新聞》報導，日本航空自衛隊的2架F-2戰機，22日於日本中國地區的山口縣進行公關拍攝任務時，不慎發生擦撞事故，導致其中一架戰機的部分零件直接噴飛，另一架戰機的機首雷達罩也有明顯刮痕，所幸機上人員皆未受傷。

根據報導，事故發生於日本22日下午15時5分（台灣時間同日下午14時5分），當時一架載著航空雜誌民間攝影師的F-2B，與一架單座型的F-2A先後自九州福岡縣築城基地起飛，進行公關拍攝任務，結果兩機卻不慎發生擦撞。

前方F-2B的垂直尾翼受損，上頭的400克重防撞燈和5克重靜電釋放索（Static Discharger）直接噴飛，掉落在築城基地以北約70公里的山口縣花尾山山區；後方F-2A的機首雷達罩則被刮花。所幸機上三人皆平安無事，掉落的零件似乎也未造成損害。兩機稍後於同日下午16時安全返回基地。

日F-2戰機擦撞受損

日本防衛大臣岸信夫23日在記者會上表示，對發生此類事件感到「非常遺憾」，將針對F-2戰機的運用，對相關自衛官進行徹底的教育，以防止同樣的事故再度發生。

築城基地是空自西部航空方面隊第8航空團的駐地，目前下轄2個戰機中隊，皆使用F-2戰機。第8航空團曾於2002年達成飛行時數30萬小時無重大事故的紀錄，不過後來在2008年「破功」，一架當時還隸屬於該團的第304飛行隊F-15J戰機於訓練時失事（該中隊2016年轉隸沖繩第9航空團）；2019年則還有一架F-2B於訓練中墜毀，所幸在兩起事故中，飛行員皆平安獲救。

(中時新聞網)