新北市立黃金博物館於4月26日至4月30日間，在館內的礦工食堂推出「礦工便當買一送一」優惠活動。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館於4月26日至4月30日間，在館內的礦工食堂推出「礦工便當買一送一」優惠活動。（黃金博物館提供）

勞工朋友是台灣經濟奇蹟的基石，有各行各業的打拼，才有今日的發展。為歡慶五一勞動節，慰勞各行業打拼的朋友們。新北市立黃金博物館於4月26日至4月30日間，在館內的礦工食堂推出「礦工便當買一送一」優惠活動！歡迎大家來品嘗礦山記憶中的好味道。

黃金博物館謝文祥館長表示，自設置礦工食堂以來，販售的礦工便當深受國內外遊客喜愛，每到假日總是大排長龍；109年受到疫情影響，礦工食堂暫時休業，並於今年3月重新開幕。黃金博物館為回饋來館遊客，在五一勞動節前，推出礦工便當優惠活動，歡迎舊雨新知到館，再度品嚐這令人懷念的好滋味。

礦工便當結合傳統礦山美味及在地文化特色，可愛Q版的藍色方巾，是包覆礦工便當的美麗裝飾，也是一張在地導覽地圖。方巾上除了繪製館內的黃金館、太子賓館、本山五坑、四連棟及煉金樓等展館外，還有三毛菊次郎宅、金瓜石神社、時雨中學、戰俘營公園、天主堂、勸濟堂等知名景點。

可愛方巾詳細記錄金瓜石聚落，遊客可按圖索驥，來趟文化之旅！礦工便當的不銹鋼餐盒，刻印有黃博館標誌及黃金礦坑文字，餐盒兼具實用性及收藏價值。

礦工便當一組，包括美味餐點、不鏽鋼餐盒、藍色方巾及一組竹筷子，售價290元。在百年大榕樹下，一邊用餐一邊遠眺基隆山，歡迎民眾在春暖花開的時節來博物館享受優閒時光。買一送一優惠活動，數量有限，只在110年4月26日至4月30日！詳細活動內容請參考黃金博物館官網。

(中時 )