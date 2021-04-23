勤益科技大學響應「校園國寶樹PLANT for TAIWAN」活動，在校內栽種金新木薑子與台灣牛樟樹。(勤益科大提供／林欣儀台中傳真)

為響應「校園國寶樹PLANT for TAIWAN」活動，勤益科技大學特別在校園內栽種4棵又稱為「佛光樹」的金新木薑子，以及被視為是「台灣紅寶石」的台灣牛樟樹22棵，校方強調，此種樹的舉動除盼推動愛護地球，也祈福台灣國寶樹能如寶石般閃亮。

勤益科大校長陳文淵與台灣原創品牌陶作坊董事長林榮國等人，於22日在校園內分別種下金新木薑子與台灣牛樟樹，因數量正巧為4與22棵，且植樹日期為4月22日，符合4、22特殊意涵。

陳文淵表示，勤益科大支持2006諾貝爾和平獎尤努斯博士「零貧窮、零失業、零淨碳排放」宣言，期望透過此次活動，讓學生了解愛護環境，才能永續發展。也藉活動祈福台灣國寶樹如寶石般閃亮，照護台灣健康、修復地球未來。

林榮國則在活動中暖心推宣「用家鄉土做家鄉杯」，他並將勤益科大所在地、台中市太平區生產的枇杷落枝落葉燒成釉藥，做成陶杯，展現台灣職人精神。

參加活動的亞洲百大社會企業綠色冀泉社企創辦人陳宇華說，這次栽種的樹種都是台灣原生種，樹逐漸長大，可以共創共享價值、回饋在地、造福社會，這就是種樹與眾不同的地方。

(中時 )