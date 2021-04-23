台中市一名就讀國小一年級的7歲黃姓男童，21日在上柔道課的過程中疑似遭到教練與另名10歲學童重摔達27次，緊急送醫因顱內出血宣告腦死。受害男童家屬控訴，在事發當時曾向轄區警方報警，卻遲遲未開出三聯單，直至找上立委才終於立案，不僅如此，該名柔道教練又遭起底為退休法警，引起輿論撻伐。

據了解，黃姓男童年僅7歲，被送去學柔道才2個禮拜的時間，即發生疑似因教練教學過當而重傷腦死的事件；黃父說，在兒子受傷時有立即前往轄區報案，但警方卻遲遲未開出三聯單，直到他今日找上立委陳情，三聯單才終於開立。

知情人士指出，該名何姓教練現年67歲，為退休法警、柔道6段，已教課數十年，為台中市豐原區某間道館的負責人，曾經帶隊征戰全國各大比賽，為中部小有名氣之柔道教練。

消息曝光後，相關討論文於各大論壇四起，有網友在PTT上大膽留言質疑，「警察也要立委過去才開三聯單，是想？」、「教練後台似乎蠻硬的」、「沒有第一時間開三聯單？為什麼可以？」

男童練柔道遭教練及學童重摔腦死的相關新聞被轉貼至論壇批踢踢，掀起網友議論。（翻攝批踢踢八卦板）

據悉，警方已將何姓教練帶回偵訊，教練初步坦承有向男童施以側摔，但屬合理訓練範圍，並無過當，目前全案將朝向過失傷害罪嫌移請檢方指揮偵辦；而該名男童被醫院判定為腦死，即便救活也恐淪為植物人，現仍在加護病房中倚靠呼吸器維生。

(中時新聞網)