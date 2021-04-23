富邦悍將與味全龍隊3連戰最終戰，富邦先發投手邦威「燃燒小宇宙」7局熱投125球，飆出生涯13次三振，不過雙方都未能得到分數，直到8局下靠著葉竹軒安打、盜壘，張進德再補上二壘安打突破僵局，以2比0擊敗對手，避免3連戰遭到橫掃也中止對戰4連敗。
富邦本季得了「恐龍症」，賽前7次交手僅拿下1勝，近期更是吞下對戰4連敗，今天則要全力搶勝，避免遭到龍隊3連戰橫掃。
此役上演投手大戰，富邦先發投手邦威主投7局狂飆13次三振，被敲6支安打、無失分，離台倒數M2的龍隊布里悍表現也不俗，6局的投球中雖然沒有三振連發，但同樣也是無失分，自責分率也下降至0.42。
7局下富邦靠著高國麟、代打陳真及陳凱倫保送形成滿壘，不過李宗賢在2出局後敲出二壘滾地球出局，富邦再度留下滿壘殘壘，這也是富邦自17日起，在滿壘11打席、9打數無安打，只靠高飛犧牲打、觸身球得分。
不過8局下富邦攻勢再起，首棒打者葉竹軒安打再盜上二壘，張進德敲出右外野二壘安打，助隊先下一城，高國輝也補上左外野二壘安打，富邦單局添得2分，也靠著這一局免於遭到橫掃。
(中時 )
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