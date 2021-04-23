中信金控23日代子公司中國信託產物保險公司公告總經理侯自維因個人生涯規劃請辭。侯自維2019年5月接任中信產險總經理，在產險業有超過27年的專業經理人資歷，曾擔任財團法人住宅地震基金總經理、法國巴黎產險台灣分公司總經理，以及台灣產物保險副總經理、美商怡安保險經紀人協理、友邦產物保險協理與中央產物保險經理。至於新任總座接任人選，目前尚未公布。

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