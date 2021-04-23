中信金控代子公司中信產險公告總經理侯自維辭職 21:342021/04/23 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信金控23日代子公司中國信託產物保險公司公告總經理侯自維因個人生涯規劃請辭。侯自維2019年5月接任中信產險總經理，在產險業有超過27年的專業經理人資歷，曾擔任財團法人住宅地震基金總經理、法國巴黎產險台灣分公司總經理，以及台灣產物保險副總經理、美商怡安保險經紀人協理、友邦產物保險協理與中央產物保險經理。至於新任總座接任人選，目前尚未公布。 金屬中心攜手安拓實業、漢門科技舉辦數位轉型實務分享研習會 花蓮輔具中心增設鳳林據點 造福中區偏鄉身障者及高齡長輩 (工商 ) #總經理 #產物保險 #中信金控 #產險 #侯自維 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信5G客戶免費獨享中職賽事4D全視角轉播 11:442021/04/23 科技 新北經發局主管查下屬手機 侯友宜：調任非主管職務 11:582021/04/23 政治 三投信共罰1,350萬 10人遭解、停職 勞動基金炒股案 金管會開鍘 04:102021/04/23 財經要聞 吳慷仁周幼婷 舊愛親密戲自然熟 04:102021/04/23 娛樂新聞 香港令宣誓效忠 擴及兼職僱員 04:102021/04/23 產業財經 中美洲銀行在台設立國家辦事處 創亞洲首例 10:452021/04/23 財經 公關任務中擦撞 日F-2戰機零件空中噴飛 21:142021/04/23 軍事 產官學合作 台北台產鬥犬女壘隊成軍 18:502021/04/23 體育 《產業》洗手乳生菌數超標疑慮 中化生醫：嚴謹面對、送驗合格 14:502021/04/23 財經 新北市紀錄片奬揭曉 侯友宜盼更多人紀錄人生可貴故事 16:362021/04/23 生活 蘇起：台美中鷹派當家 台灣處危險中心 04:102021/04/23 產業財經 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電砸800億投資28奈米 張忠謀帶領過黃金年代將重現？ - 財經 張忠謀才警告！少主入獄前留招 韓媒爆：台積電搶EUV輸三星 - 財經 宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場 - 財經 台積電員工 全體加薪5％ 副總以上可獲股票獎酬 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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