雙鴻（3324）為兼顧市場機制，並維護股東權益，決議自今年3月2日起迄4月23日止，執行庫藏股買回，原預定買回區間價為218~330元，不料股價愈買愈跌，庫藏股買回措施提前鳴金收兵，僅執行到4月15日，合計買回2,300張，經統計總買回金額達4億9,348萬2,920元，換算每股均價214.56元，相較於原先預訂買回的張數3,000張，執行率仍達到76.66％。

雙鴻此次執行庫藏股算是護盤無功，該股3月2日開始執行庫藏股當日的收盤價為218.5元，但迄4月23日執行屆滿日止，收盤價僅餘194.5元，跌幅達到10.98％，算是愈護愈跌，就連執行均價214.56元，也比23日的收盤價整整多出了20.06元。

雙鴻指出，此次庫藏股未執行完畢的原因係為了兼顧市場機制，並維護股東權益，決定視股價變化採分批買回，故本次買回本公司股票未執完畢。

(工商 )