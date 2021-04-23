學測放榜之後，各大學系所也開始面試招生，一名新生表現良好，獲得教授賞識，承諾會正取，沒想到這名新生開心過頭，竟回「在能得到真正的答案之前，我會當作沒聽到教授的這句話」，網友搖頭直呼「去準備指考吧」、「畫蛇添足...」。

一名男高中生在《Dcard》上PO文自己面試經過，他表示，前幾天去面試，面試到最後，教授相當滿意，承諾會讓他正取，更開心表示「希望可以看到你出現在我課堂上」。

原PO聽到後非常開心，先是回說「能得到教授的肯定，我真的很高興」，未料接下來竟脫口說：「不過對不起，在能得到真正的答案之前，我會當作沒聽到教授的這句話」。

原PO說，當時教授聽到後，只是笑笑的，沒有說話，面試就此結束，但現在開始擔心教授會不會因為他後面那句話不錄取他。

不少網友看到後非常傻眼，紛紛留言：「講完全面那句就好，後面那句是在幹嘛」、「我要是教授第一個刷掉你」、「畫蛇添足耶」、「真的是搬石頭砸自己腳」、「這沒救了」、「你會害死自己」、「超級白目沒禮貌」、「在跩什麼，連表面功夫都不會做」、「指考加油吧」、「記得回來報告結果」、「你是在面試，不是在跟朋友聊天」、「放心，教授會真的當他沒說過」、「笑死，偏偏在面試的時候中二病發作XD」、「指日可待」。

(中時新聞網)