證交所統計，集中交易本周成交值為2兆4,519.71億元，上市股票成交值為2兆3,719億元，股票成交量周轉率為7.39％；累計今年年初開盤迄今共70個交易日，集中市場總成交值為25兆4,839.71億元，市場日平均成交值為3,640.57億元，股票成交量周轉率為62.23％。

證交所統計，4月23日發行量加權股價指數收盤為17,300點，周漲141.46點，漲幅約為0.82%％，寶島股價指數收盤為19,699點，周漲147.84點，漲幅約為0.76％。

產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲12.38％為最大，跌幅以其他電子類指數下跌2.84％為最大，未含金融類指數上漲105.33點，漲幅約為0.7％，未含電子類指數上漲468.11點，漲幅約為2.57％，未含金融電子類指數上漲444.56點，漲幅約為2.8％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類6,137.98億元，占全體上市股票交易金額25.88％；航運類3,955.01億元，占比16.67％；光電類2,599.47億元，占比10.96％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類29.39％、光電類21.74％及鋼鐵類17.86％。

另外，截至4月23日全體上市公司市場總值為52兆8,334.69億元，周市值增加4,348.01億元，增幅約為0.83％。

(工商 )