峮峮今（23日）出席眼鏡代言活動，近日工作滿檔的峮峮，除了剛接下中視《飢餓遊戲》，還有2檔網路節目，以及多個代言活動，她表示雖然最近確實比較沒時間去做自己的事情，但很滿意現在的狀態，「還可以啦，我覺得這個累度很適合，我之前有時會睡不好，現在狀態是隨時可以睡覺，不只晚上，連在車上，Anytime我都可以進入睡眠」。

去年她因球隊休賽爆吃，胖到54公斤，連經紀人都吐槽「前陣子胖太多，還要加油」，目前努力減肥中，之前已在3個月內成功鏟肉5公斤，但161公分的她，透露目標是再瘦3公斤，周一度過31歲生日，雖然好人緣的她，收到各方好友的邀約，要慶祝整整一個月，不過蛋糕卻只敢吃一口，「現在不能吃太多，因為我很容易胖，拍照時看起來不太OK」。她也分享自己的節食方式，「早餐吃個水煮蛋，很餓就配個香蕉或地瓜，下一餐到傍晚，如果真的餓到不行，才吃下一餐，整天就吃這樣」。

今天的活動本來有邀請媽媽一起同台，但因為太害羞最終作罷，但孝順的峮峮之前發現媽媽喜歡跟我用同款，「媽媽有近視，之前都會跟著我買，決定配一支一樣的給她，她就會很開心」，至於母親節怎麼慶祝，她表示，目前還沒安排，「應該說我如果有回家，或媽媽有來台北，我就會帶她出去逛街、吃飯，所以沒特別一定要那天做那件事」。

(中時 )