中視《飢餓遊戲》本周繼續播出「女主持爭奪賽」，為了爭霸賽，「豆花妹」蔡黃汝、峮峮在節目中零偶包、熱血拼命的表現受好評，反差形象更是圈粉無數，網友大讚2人實至名歸。節目官方臉書日前釋出最新預告，只見蔡黃汝累到直喊：「我需要休息！會死掉，生命要顧！」製作單位為女主持終局之戰下足猛藥，也讓女藝人們吃足苦頭。

不光要玩遊戲，女藝人還面臨被「夜間突襲」的命運，孫協志、王仁甫、許孟哲凌晨5點無預警突襲8位女藝人房間，睡眼惺忪就被叫起來挑戰任務，也讓峮峮、蔡黃汝、Albee（范乙霏）、楊繡惠、洪詩、劉宇珊、寶兒（吳昀廷）與Yuri（陳怡叡） 的素顏全曝光。峮峮的「真面目」，無論是膚色或膚況都相當白皙光滑，擠眉弄眼吃餅乾看起來零差別。讓人期待的還有楊繡惠，因為有都市傳說就是她不能在鏡頭前卸妝，這也被《飢餓》打破，她雖年過半百仍素顏仍可看出保養得宜：「我沒化妝也很漂亮！」同房的蔡黃汝則是頂著一頭亂髮，被三帥虧是金髮女鬼。

遊戲瘋狂程度更勝上集，有一關是孫協志、王仁甫擔任賽車手，女藝人坐在副駕頭頂3公升的水比穩定度，秒數越快，撒出的水越少就獲勝。許孟哲在一旁扮演賽車女郎，高舉旗幟扭腰擺臀進場，王仁甫馬上嫌棄：「我們要看峮峮！」看見峮峮拿起旗幟進場，眾人拍手歡呼，孫協志開玩笑說：「所以你們知道為什麼要增加女主持了齁！」開起賽車，王仁甫直接油門踩到底，哨音一響就急速狂飆，副駕的楊繡惠臉色發白，已經顧不了頭頂的水桶，車子一停還差點站不起來，不禁抗議：「我已經把生死放之度外，一直喊阿彌陀佛！」

進行大獵殺時，女藝人跑到快沒氣，身為紅隊的蔡黃汝更是發揮跑百米的速度，看到敵隊就趕盡殺絕，連王仁甫邊逃都大喊「紅隊那個殺紅眼」，她受訪時坦言不曉得會這麼拚，「真的是用『生命』在錄節目，好多次覺得我快死掉，快看見我的前世，真的要簽生死合約書！」錄影結束後她還特別和製作單位、主持人確認，「他們跟我說這（遊戲）只是基本，所以我有點天崩地裂，太可怕了。」也表示結果出爐時緊張到手發麻，一路闖關下來，一邊突破自己一邊看其他人淘汰，「很矛盾的心情，又不捨又不可思議，心情就像三溫暖。」節目每在本週日晚間8點中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )