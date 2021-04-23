隨著越來越多國家開始裝備隱形戰機，反隱形雷達成為未來剋制隱形戰機的利器。在近日舉行的第9屆世界雷達博覽會上，展出了中國大陸研製的多款世界最先進的反隱形雷達，隨著反隱形功能的不斷發展，勢必成為未來雷達常備功能。而歷經數十年研發改進而成的雷達隱形技術，也面臨要換代更新的巨大壓力，以維繫空中突防優勢。

據《環球網》報導，22日在南京舉辦的世界雷達博覽會現場，各型高大雷達排成兩行，其中最顯眼的就是兩款主打反隱形功能的相控陣雷達——SLC-7三座標警戒雷達和JY-26遠端三座標對空警戒雷達。

隨著越來越多國家開始裝備隱形戰機，反隱形雷達成為未來剋制隱形戰機的利器。圖為大陸研發的SLC-7三座標警戒雷達。（圖／新京報）

前者是第4代情報雷達的代表型號，號稱「全能冠軍雷達」，可以對付包括隱形戰機、固定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至定位火炮和火箭彈，用途之廣泛遠超其他許多同類雷達。

後者JY-26則可以作為防空網中遠端預警核心，具備探測距離遠、測量精度高、抗干擾能力強的特點，能探測隱形目標和臨近空間的高速高機動目標。

第9屆世界雷達博覽會現場展出的JYL-1遠程空防空管一體化對空監視雷達。（圖／觀察者網）

報導認為，為應對隱形戰機帶來的挑戰，未來雷達的發展趨勢必須讓反隱形成為主流雷達的常備功能，簡而言之，「萬物皆可反隱形」。

此外，在這次博覽會上大陸還推出中國反隱形雷達旗艦型號YLC-8E機動式預警相控陣雷達的模型。這種大型雷達以反隱形能力強而名揚中外，尤其值得一提的是其使用數量龐大的各類晶片與核心元件，全部由中國自主研發。

報導表示，這次展出的3種反隱形雷達只是中國反隱形雷達家族的一小部分。在此前的各種軍貿展會上，中國先後推出多個反隱形雷達型號，已經形成一整套完備的反隱形預警體系，在各種反隱形雷達技術發展路徑上，中國可說佔據領先地位。

此次展出的三種雷達都屬於「頻段反隱形」類型，曾在南斯拉夫聯盟擊落美軍F-117隱形戰機的米波雷達就屬此類。當前隱形飛機主要是通過飛機外形與表面塗層來降低雷達波反射，但這些手段對於米波或分米波等低頻段卻無能為力。不過，並非所有的米波或分米波雷達都適合反隱形，它們本身有著探測精度差、無法測高等缺點，中國推出的新型雷達能突破這些技術難題。

還有一種反隱形雷達屬於不主動發射電磁波的無源被動雷達，也就是所謂的暗哨雷達。它可通過監聽隱形戰機反射民用調頻廣播信號時產生的微弱變化，實現對隱形戰機的探測、定位、跟蹤。另一類更直接的反隱形雷達思路，那就是加大雷達的探測功率，雖然隱形戰機能吸收或向其他方向反射部分雷達波，但終究做不到百分百，「只要雷達功率足夠大，隱形戰機仍然無法遁形」。

報導指出，隨著隱形戰機技術的擴散，中國周邊已經成為全球隱形戰機最密集的地區。日本、韓國、駐亞太美軍乃至印度，都在引進、裝備和研製隱形戰機。單靠某一種反隱形雷達或單一的反隱形技術來應對當前的挑戰，顯然已經不夠用了。

(中時新聞網)