根據媒體一份民調，針對13位全國主要政治人物的近期表現進行滿意度調查，其中疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中滿意度為66%，居第二名。資深媒體人陳揮文認為，陳時中疫苗採購失敗，買不到BNT疫苗，買AZ疫苗又被人家欺負，不知道他們到底是滿意陳時中哪一個部分。

根據TVBS日前針對13位全國主要政治人物的聲望進行調查，顯示陳時中居的滿意度為66%，居第二，僅次於新北市長侯友宜的74%。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，國內政治人物滿意度，第一名為侯友宜、第二名陳時中。陳時中「疫苗採購失敗」，施政滿意度竟還有66%，2/3的受訪者居然滿意陳時中的做法。他反問，到底是滿意陳時中哪一個部分？質疑陳時中買不到BNT疫苗，買AZ疫苗又被人家欺負，陳時中的滿意度為何還有66%。

AZ疫苗開放自費接種，已有7400人預約接種，陳時中表示，將釋出更多自費疫苗，但接種資格暫不考慮鬆綁。陳揮文酸說，下周一預約打AZ疫苗總共7400人，各大媒體標題卻是「爆滿」、「搶打」、「秒殺」，結果僅7400人預約；媒體甚至稱台大醫院爆量，也就是本來要打60個，現在變102個，這叫爆量？到底是誰在蔡政府大內宣大外宣時，幫蔡政府敲邊鼓、在幫它搖旗吶喊，結果卻僅7400人預約而已。陳揮文不禁問，誰是幫兇呢？誰又能冷靜看清楚此事並揭穿陳時中的真面目。

(中時新聞網)