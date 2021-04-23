日本人氣女子組合AKB48前王牌成員前田敦子，今（23）日晚間突然在IG宣布，和大5歲男星老公勝地涼離婚，且表示會獨自扶養2歲兒子；早在2月初日媒就爆出兩人婚變，更指出離婚主因正是長期受到老公家暴，消息曝光時讓粉絲相當難過。

29歲女星前田敦子今天晚上透過官方IG發文，表示近日已和老公勝地涼正式離婚，提出兩人經過結婚3年的磨合，發現彼此生活方式和價值觀有差異，步調和方向明顯有不同目標；也補充說，自己會擔起母親和父親的責任，盡力扶養2歲兒子。最後感謝粉絲的支持，她會繼續努力。

前田敦子今（23）日晚間在IG發文，突然宣布與老公勝地涼已正式離婚。(圖/ 摘自前田敦子IG)

前田敦子2018年和大她5歲的男星勝地涼登記結婚，喜訊曝光就震撼日本演藝圈，但她隔年生下兒子後，就屢傳婚變，2019年就被爆出去年分居；有日媒更抖出，前田敦子產後2個月被捕捉「坐著輪椅外出照」，她解釋是做家事不慎受傷，但真相其實是被勝利涼打到骨折。

而過去兩人的共同友人也向雜誌透露，前田敦子和勝地涼個性都強勢，雙方常常爭執不休，勝地涼更會為了玩遊戲忽略照顧小孩，由此得知，前田敦子從離婚前就幾乎是獨自扶養小孩。

(中時新聞網)