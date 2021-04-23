台中一名7歲的黃姓學童在21日的柔道課中，被教練、學長輪番重摔27次，當場昏迷送醫急救，呈現腦死狀態。何姓教練成為眾矢之的，一名學過柔道的網友也分享經驗，更指明出事關鍵在於教練根本沒有教「護身倒法」就在摔人。

一名網友在PTT八卦版表示，自己國小也被父親逼著去學柔道，他說，剛開始上課，教練交代的第一件任務，就是要他在旁邊學習「護身倒法」，簡單來說就是學「怎麼被摔」，被摔當下要怎樣保護自己不受傷。

該網友說，護身倒法練熟後，才能開始去跟其他學員對摔練習，他一開始護身倒法沒練熟，教練馬上出面制止，禁止他對練，回去練基本功。

該網友也指出，看了影片，除了教練外，摔人的學長也很有問題，明顯姿勢不標準，又無力。他表示，過肩摔如果慢慢摔，反而抓不準受身時間，就會很容易出事，結果一個不會摔人，一個不會受身，教練竟然在旁邊看大戲，還自己下去跟著摔，根本有問題。

根據男童舅舅說法，男童參加的柔道課程一共8堂課，這才第2堂，質疑教練根本沒教護身倒法就摔人，根本失職。

(中時新聞網)