近期以韓劇《雖然是精神病但沒關係》爆紅的徐睿知，攜手實力派影星金剛于演出懸疑驚悚片《迴憶》，日前於韓國上映，沒有受到近日徐睿知控制前男友風波影響，首日成績便一舉奪下票房冠軍寶座，韓國主要入口網站Naver網友評價也跟著飆逼近滿分的9.67高分，不少影迷留言大讚：「猜不透的劇情發展讓人完全沉浸在電影的魅力中。」

該片劇情講述徐睿知失憶後在丈夫金剛于的陪伴下漸漸重拾過往生活，但她卻發現自己有了預見未來的能力，而在她看見的未來景象中，親愛的丈夫竟成殺人兇手。徐睿知透漏片中她與金剛于有許多溫情戲，她稱讚：「金剛于的演出魅力太帥了，完全像是黃金單身漢，很難讓人聯想到現實中的他已經是有小孩的爸爸了。」金剛于則幽默回應：「那都是演戲，現實中我的家庭非常美滿。」金剛于在片中完美詮釋角色亦正亦邪、難以猜透的驚悚形象，超狂演技擄獲觀眾的心，大讚他完美發揮了演技，讓翻轉的劇情更加令人震撼。

(中時 )