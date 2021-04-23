立法院3月起全面汰換監視器，但新設監視器設在在野黨團辦公室門口，引發爭議。國民黨團今天痛批，佔據國會多數的民進黨，已經不是第一次監視在野黨，去年7月與12月，民進黨就曾2度動用警察作為恐怖統治工具，如今儼然是綠色恐怖統治再升級。

國民黨質疑，國家機器用人民公帑裝設監視器，不是照顧人民的財產安全、監看人民的交通安全，而是用來監視在野黨立委的一舉一動、言談內容，民進黨恐怖統治正在蔓延。

國民黨指出，去年7月立院行使監察院長陳菊等監委人事同意權案期間，民進黨就曾動用警察作為恐怖統治的工具，安排員警在車站、立法院、會館內跟監在野黨立委。

國民黨表示，去年12月，國民黨團在立院召開黨團大會討論院會反萊豬議事攻防，行政院又派員警在大門站崗，偷聽、回報會議內容。

國民黨說，這次立院斥資1500萬換監視器，是恐怖統治再升級，直接將監視器裝在國民黨團辦公室門口，議場會議室各出入、媒體連線區，未來立委在議場出入口聊天、媒體連線談話內容、國會聯絡人出入談話內容都在國家機器掌握中。

國民黨表示，此系統不僅可以收音、進行影像分析，依照此監視器的標準規格，可支援紅外線40公尺外遠端感應，利用行動APP遠端觀看螢幕畫面，而且此套紅外線系統可進行音訊收集，形同立法院內所有對話都沒有秘密，國家機器一手掌控，民進黨恐怖統治正在蔓延。

(中時 )