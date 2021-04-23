大陸當紅女星趙麗穎與馮紹峰結婚不到3年，近來屢傳婚變，今(23日)突然發聲明證實兩人離婚，讓不少粉絲直呼不意外。隨後她更被翻出今年初參加2020微博之夜的影片，不僅在受訪過程中明顯強顏歡笑，連紅毯主持人也疑似察覺到了什麼，問趙麗穎「怎麼感覺有點疲憊」？

趙麗穎因拍攝電影《西遊記•女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，與馮紹峰傳出緋聞，兩人2018年10月公開認戀同時宣布結婚，喜訊一度癱瘓微博，並在隔年3月宣布生下1子，證實趙麗穎是帶球嫁。

趙麗穎今年初現身微博之夜紅毯，對比唐嫣臉上幸福笑容，更顯憔悴。(取自微博)

如今趙麗穎宣布與馮紹峰和平解除婚姻關係，網友也翻出她今年初現身微博之夜紅毯訪談。影片中的趙麗穎整個人明顯憔悴，受訪過程更是強顏歡笑，連紅毯主持人也看出她的不對勁，關心詢問：「開工了是不是最近有點累？怎麼感覺有點疲憊？」

對比同台女星唐嫣嫁給羅晉後，臉上流露出的幸福笑容，也讓大陸網友認定趙麗穎婚後真的很不開心，紛紛留言「唐嫣看著就幸福，趙麗穎憔悴了太多，騙不了人」、「原來接受採訪時，趙麗穎特別喜歡笑」、「嫁不好的女人眼神會慢慢變得淡漠…」。

(中時新聞網)