戰績前2的統一獅與樂天桃猿兩強正面對決，雙方分別派洋投猛威爾與霸林爵先發，此戰霸林爵6.1局無失分，樂天打線早早就有突破，而獅隊打線則是悶了大半場，第8局才有所突破，可惜為時已晚，樂天桃猿最後以3比1贏球，終結統一獅近期4連勝，也躍居戰績第一。

猛威爾第3局讓自己陷入危機，邱丹保送讓上壘，陳晨威的犧牲觸擊形成內野安打，隨後林泓育安打攻占滿壘，朱育賢的保送讓樂天輕鬆攻下第1分，隨後猛威爾飆K才結束此局。

5上樂天在2人出局後開起一波攻勢，林泓育安打後靠對手暴投上二壘，陳俊秀敲安有1打點，並趁傳上到二壘，這也是他中職生涯第800支安打，朱育賢補刀安打再添1分，樂天以3比0領先。

統一獅前7局都沒能突破霸林爵的投球，直到第8局樂天換投豪勁，張偉聖、郭峻偉連續安打追回1分，兩人都在此戰敲出本季首安，可惜統一獅沒能追加分數，最後樂天就以3比1拿到勝利，奪下近期4連勝，也斬斷統一獅的4連勝，目前與統一獅無勝差，不過靠些微勝率優勢登上戰績龍頭。

霸林爵此戰6.1局只被敲4安、無失分，好投助他拿下勝投，也是他轉隊後的首勝。

(中時 )