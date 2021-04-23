一位網友發現老爸近日又跟風買了一款人氣香皂，才想說要好好唸他，沒想到自己一用卻徹底愛上。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）因販售眾多超值的進口商品，深受許多消費者喜愛，但不少人卻因此盲目跟風亂買一些不需要的東西回家。一位網友發現老爸近日又跟風買了一款人氣香皂，才想說要好好唸他，沒想到自己一用卻徹底愛上，秒反悔直呼，「爸，你跟風跟對了。」

「爸，我錯了。」原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，幾天前回家發現家裡多了一款香皂，才知道是爸爸去逛好市多時，看到其他人推車上都有，所以就跟著買買看，讓原PO當下忍不住嘮叨幾句，認為買這麼多肯定會放到積灰塵。

過沒幾天，原PO發現浴室裡多了一股特別的香味，正是出自於父親買回來的香皂，在好奇心驅使下，原PO一試用竟就此愛上，坦言「真的好用好香好乾淨。」他興奮表示，「老爸，你跟風跟對了，我會負責幫忙一起使用。」據了解，這是賣場內一款超人氣的澳洲品牌香皂，不少消費者都會趁特價時補貨。

貼文一出，網友紛紛表示，「爸爸表示：誰說要跟你一起用了？」、「這個超級香」、「可以用很久」、「想起一句名言：沒有慧根要會跟」、「這款在現場聞有高級香水味」、「每年特價必買，淡香好用，用肥皂洗澡也比較省水」、「沒用到的可以用夾鏈袋一個個裝起來當芳香劑，味道香香的」、「慘了，又被推坑了」。

(中時新聞網)