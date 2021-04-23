由屏縣府發行的《半島風聲 相放伴》原聲帶，獲得「 荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎。（謝佳潾攝）

經典民謠舞台劇《半島風聲 相放伴》好評不斷，不僅門票場場秒殺，由屏東縣政府發行成原聲帶後，更獲「 荷蘭 Indigo Awards 2021 」平面包裝設計金獎及社會變革設計類整合設計銀獎，成功讓恆春半島的歌聲傳頌到全世界、登上國際舞台。

屏縣府指出，《半島風聲 相放伴》原聲帶是以恆春在地的女性月琴傳人為題，收錄了「人間國寶」陳英女士在內的傳藝師、以及青年學子世代傳承的民謠歌聲，整張專輯以民謠、四句聯等形式唱出恆春獨有的庶民情感，並以月琴作為專輯封面，榮獲荷蘭 Indigo 設計獎殊榮。

文化處稱，《半島風聲 相放伴》真實保留了民謠傳藝師充滿生命力的歌聲，將傳統月琴與現代音樂融合，並透過屏東世代創作者的傳承與轉化，聽見民謠更多元的表現形式。

《半島風聲 相放伴》於前年半島歌謠祭首登場，由台南人劇團偕同斜槓青年共同創作，他們花半年時間從恆春拜訪到滿州、港仔等村落，記下20多位民謠傳藝師的生活故事後編寫而成，全劇由9名傳藝師與10多名學生攜手演出。

而在首演後，去年陸續於屏東演藝廳及台北花博舞蝶館演出，佳評如潮，傳唱百年的半島歌謠，創造了屬於恆春半島的新價值。

「將再次巡迴演出！」文化處開心道，這齣膾炙人口的《半島風聲 相放伴》，預計今年10月於台南巡演，期許讓更多人認識恆春民謠，讓民謠永續傳唱。

恆春鎮思想起民謠促進會總幹事趙振英說，長年來恆春民謠扎根深，所以在恆春演出時會獲得高度認同，但走出恆春後共鳴度一定有差，所以劇本用詞上會有些許調整，不過不失在地味，還會擦出更精彩的火花。

荷蘭 Indigo 設計獎分為品牌設計、數位媒體設計、行動介面設計、平面設計、社會變革設計等5大類別，由IBM全球副總裁和首席設計師Arin Bhowmick、宜家藝術指導Luke Li等多名專業設計師組成的評審團，在每個類別中評選出年度優勝作品、金獎、銀獎和銅獎。

(中時 )