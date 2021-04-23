富邦悍將張進德在8局下敲出適時二壘安打，助隊先下一城。（鄭任南攝）

富邦悍將今天終於把握住8局下得點圈有人機會，靠著張進德、高國輝連續二壘安打攻下2分，終場以2比0擊敗味全龍，也讓總教練洪一中鬆了口氣，「我還以為我們的打者只能停在三壘。」

富邦近期得點圈攻擊不利，滿壘時的打擊率更是從17日起11打席、9打數無安打，只靠著高飛犧牲打、觸身球得分，8局下葉竹軒敲安又盜壘，張進德、高國輝都敲出帶有打點的二壘安打。

賽後洪一中說：「比賽中間一直在想說不會吧！我們跑者只能到三壘嗎？不過還好還好，真的是鬆了一口氣。」而張進德後來也回到本壘得分，在擊掌時洪總也與阿德「咬耳朵」，「那時我跟他說，要冷靜思考，冷靜下來攻擊就有表現了吧！」

張進德則表示，8局下自己只是想把球往右邊打，「自己最近很多好打的球都沒打好，打擊很悶，今天適時敲安真的有鬆口氣。」對於近期球隊陷入打擊低潮，張進德認為是因為大家都太想贏球，打起球來反而綁手綁腳，「心沒有靜，也沒設定好攻擊球路。」

(中時 )