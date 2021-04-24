歐洲聯盟內部市場事務執委布勒東將於30日會見英特爾執行長季辛格，並在當天和台積電歐洲子公司總經理默塞德舉行視訊會議。

布勒東（Thierry Breton）向路透社證實，他將在30日與季辛格（Pat Gelsinger）及默塞德（Maria Merced）會商。他說：「我們將持續與國際夥伴建立關係，但必須由我們來掌控。」

來自布魯塞爾的消息來源透露，布勒東亟欲招攬全球執牛耳的晶片製造商在歐盟興建大型晶圓廠，如此將有助於實現歐盟執委會在未來10年取得最先進製程的雄心。

英特爾（Intel）新任執行長季辛格曾表示，他有意在歐洲興建「晶圓廠」，這是英特爾戰略調整計畫的一部分。

不過歐盟的消息來源指出，布勒東更是積極向台積電招手。台積電是全球晶圓代工龍頭，掌控先進製程。

但是路透社報導指出，分析師警告，在歐洲設置大型晶圓廠可能會是個戰略錯誤，因歐洲不生產需要最先進處理器的智慧型手機與其他消費電子商品，不是可行的市場。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1100423

(中央社)