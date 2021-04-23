全球晶圓代工龍頭台積電22日召開臨時董事會，核准2項議案，其中資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，以建置成熟製程產能，將用在擴產南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片的28奈米成熟製程，應付車用晶片龐大需求。不過，南京廠主要用生產16奈米製程，將用來解決成熟製程產能短缺構性問題，28奈米同樣是台積電創辦人張忠謀2009年回鍋指揮大局，於2011年量產，所創造屬於台積電的「黃金年代」。

台積電南京廠為12吋晶圓廠，主要生產 12/16 奈米製程，目前月產能達2萬片12吋晶圓，並非28奈米製程的主要生產基地。台積電表示，台灣各廠區的無塵室空間都已滿載，只有南京廠的現有廠房仍有空間，可以直接建置生產線，最終決定在南京廠擴建28奈米成熟製程產能，因應車用晶片在內的強勁需求，並解決晶圓代工成熟製程產能短缺構性問題。

因應台積電先進製程與特殊製程應用，與客戶需求大增，台積電日前法說宣布大幅調整資本支出規模，2021年資本支出從1月宣布的250~280億美元，上調至全年300億美元，未來3年達1000億美元，其中80%將用於3奈米、5奈米、7奈米等先進製程，10%用於先進封裝技術，10%用於特殊製程。

台積電28奈米製程技術以採用高介電層／金屬閘極（High-k Metal Gate，HKMG）的後閘極（Gate-last）技術為主，為跨入FinFET（鰭式場效電晶體）前，為平面電晶體（PlanarFET）架構的最高階技術，雖然台積電先進製程貢獻營收與毛利率表現更為優秀，但對大部分電子產品的成熟製程需求仍在大多數，台積電28奈米製程也是各大廠商當中，市占率最高的公司。

台積電28奈米製程是在董事長張忠謀於2009年回鍋擔任台積電執行長，於2011年宣布量產，這導致台積電2009年到2010年大幅提升資本支出，從27億美元翻倍至59億美元，協助台積電在3G跨入4G時代搶盡先機，甚至在當時的市占率接近百分之百，並在2013年擴產，但也因為如此，28奈米製程在同業激烈競爭，導致利潤逐步降低，產能利用率也低於平均值。

台積電總裁魏哲家今年1月法說會上表示，儘管手機、高效能運算(HPC)客戶帶動先進製程需求，物聯網(IOT)、車用客戶則是聚焦在12/16奈米製程，需求仍很強，產能利用率維持良好水位。28奈米製程則是2020年比前一年成長一些，但產能利用率低於平均值，將持續發展如CIS感測器(CMOS)等特殊製程(specialty)產品，以提升稼動率，預期1~2年後發酵。如今台積電的成熟製程受到面板驅動 IC、電源管理 IC，以及包括微控制器(MCU)在內的車用晶片等需求帶動下，台積電28奈米製程擴產對於緩解全球晶片荒有正面影響。

台積電面對營運進入高成長期，從2021年至2025年營收年複合成長率以美元計價將達10％到15%，資本支出規模也不可同日而語。如同2019年台積電第3季法說會現場，里昂證券科技產業研究主管侯明孝提問台積電大幅提高資本支出，就像當年推動28奈米製程一般，能否再替台積電帶來一段黃金年代，魏哲家表示，「這次當然是，就如同你期待的一樣」。

(中時新聞網)