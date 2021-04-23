國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭23日道出「蘭馨」命名者，竟是前考試院長邱創煥，他以「花木蘭」精神，取了「蘭馨」之名。（盧金足攝）

國際蘭馨世界總會理事潘維剛表示，為慶祝百年的不凡意義，今年將響應植樹愛地球。（盧金足攝）

展現女性能量的國際蘭馨交流協會中華民國總會，1992年2月間由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立三個分會，1996年統一名稱為國際蘭馨交流協會中華民國總會，其中「蘭馨」兩字，很多人以為與蘭花相關，國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭23日說出命名者，竟是前考試院長邱創煥，以「花木蘭」精神，取了「蘭馨」之名。

國際蘭馨交流協會世界總會Soroptimist International成立於1921年美國，距今年2021年剛好一百年，國際蘭馨交流協會中華民國總會「2021年台灣專區年會」26日將以百年蘭馨「

愛、感動、感謝」為主題，由總監王玉餘領銜，帶領第23屆會務團隊，揭開序幕。

大會將邀請獲頒美洲聯盟Live Your Dream「實現妳的夢想獎」專區第一名王昭文、專區第二名賴佳利，以及「蘭馨愛‧讓夢想起飛」國立台灣體育運動大學學生劉靜慧、台中科技大學護理系學生蔡亞璇代表致詞。

「蘭馨」成為女性重要的社團指標，服務社會，也在世界舞台展現女性的智慧與公益行動，蔡鈴蘭表示，剛開始向內政部申請國際職業婦女交流協會，但內政部一查已有同名的社團，所以必須另取他名，剛好當時擔任考試院長的邱創煥向她提議，以「花木蘭」代父從軍，內心強大的力量，取「蘭」為首字，加上女性特質的「馨」，就是「蘭馨」由來。

國際蘭馨交流協會中華民國總會，1992年2月間由日本南區總會輔導，1996年統一名稱為國際蘭馨交流協會中華民國總會，陸續成立各地分會，直接隸屬美洲聯盟，並於同一年成立 台灣專區，首任總監為蔡鈴蘭、現任總監為王玉餘、監事長鍾千惠、祕書長王智玲、財務長詹秋燕，及第23屆會務團隊。

台灣專區成立以來，發展迅速，至今已有40 個分會，會員人數逾1800人，遍布全國各地。

今年初，國際蘭馨交流協會中華民國總會本會前總監、前美洲聯盟主席潘維剛，通過美洲聯盟理事會的甄選，成為國際蘭馨世界總會理事。許新凰也時任國際蘭馨美洲聯盟理事，共同在國際婦女組織中為全球的婦女與女孩發聲。

蘭馨會呼籲大眾關注關鍵議題，採取行動，包括FGM女性割禮、家庭暴力、童婚、高齡婦女的權利、人口販運，以及移民議題，希冀結合全世界的力量、發揮國際影響力來避免憾事重複上演。

(中時 )