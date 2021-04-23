晶片巨擘英特爾（Intel）22日以電腦需求暢旺為由上修全年營收預測，但第二季獲利展望不如市場預期，原因在於他們砸下重金提振製造業務，希望生產更先進晶片以追趕對手。

英特爾周四公布今年首季（3月底止）財報，上季經調整後的營收達186億美元，優於市場預估的178.9億美元。經調整後的每股盈餘年減1％至1.39美元，高於分析師預期的1.15美元。其中，電腦晶片業務首季營收達106億美元，優於分析師預期的101.7億美元。

英特爾預估，第二季經調整後營收為178億美元，優於市場預期的175.9億美元。但經調整後每股盈餘為1.05美元，低於分析師預期的1.09美元。財務長戴維斯（George Davis）表示，第二季獲利預期較低，原因在於他們砸錢投資以提升10奈米與7奈米製程技術。

英特爾亦上修全年財報預測，今年經調整後的營收與獲利將分別達725億美元與每股4.6美元，優於分析師預估的723.2億美元與每股4.58美元。

(工商 )